Albinizmin lanet olmadığının her fırsatta altını çizen genç model, "Çocukların albinizm yüzünden öldürüldüğünü kabul etmeyeceğim" diyerek bu konuda insanların görüşünü değiştirmeyi amaçlıyor ve ekliyor:

"Albinizm veya herhangi bir farklılığı olan diğer çocukların istedikleri her şeyi yapabileceklerini bilmelerini istiyorum. Ben bazı açılardan farklıyım ama diğer her konuda aynıyım. Sporu ve tırmanmayı seviyorum. Bunu herkes gibi yapabilirim. İnsanlar bir şeyler yapamayacağınızı söyleyebilir ama yapabilirsiniz, sadece deneyin."