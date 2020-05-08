Reuters

Avrupa otomotiv endüstrisinde yaklaşık 1 ayın ardından 300'e yakın fabrikanın kapıları yeniden açılırken, Fransa'dan yeni bir kapatma kararı geldi.

Fransız otomotiv üreticisi Renault'un ülkedeki Sandouville fabrikasında 7 Mayıs'ta üretimin durdurulduğu belirtildi.

Söz konusu fabrikanın kapanmasının arkasında ise, mahkeme kararı olduğu öğrenildi.

Mahkemenin kararına göre, Fransız üretici koronavirüsün yayılmasını önlemek için uygulanan koruyucu önlemleri artırma şeklini işçi sendikalarına gerektiği gibi aktarmadı.

Bunun sonucundan ise, önceki 6 hafta boyunca kapalı kalan Sandouville fabrikası, bir sonraki açıklamaya kadar yeniden kapandı.

Renault'un kapanan tesisinde, hafif ticari araç üretimi gerçekleşiyordu.

Renault'a fabrika kapattıran mahkeme kapattıran mahkeme kararının, ülkedeki diğer fabrikaları nasıl etkileyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!