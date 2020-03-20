20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),remdesivir adlı ilacın koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastalarda işe yarayabileceği iddiasını doğruladı. DSÖ yetkilileri, yeni tip koronavirüse karşı işe yarayabileceği iddia edilen remdesivir için klinik denemelerin yapıldığını ve sonuçların haftalar içinde elde edilebileceğini de sözlerine ekledi. Bunun üzerine remdesivir nedir, remdesivir hangi ilaçlarda bulunur? Sorusu merak konusu oldu. İşte remdesivir hakkında ayrıntılar...
Remdesivir ilacı tek ilaç olabilir
CNN International'da yer alan habere göre; Çin'in başkenti Pekin'deki bir basın açıklamasında konuşan DSÖ Genel Sekreter Yardımcısı Bruce Aylward, "Şu anda gerçek bir etki yaratabileceğini düşündüğümüz tek bir ilaç var, o da remdesivir" açıklamasında bulundu.
İlaçla ilgili şu an iki çalışma yapıldığını açıklayan bir Amerikan biyoteknoloji şirketi, ilacın biri hastalığı ağır olan, diğeri orta derecede olanlara yönelik olarak araştırıldığını duyurdu. Şirket, çalışmanın sonuçlarını ise nisan ayında almayı planlıyor.
Koronavirüsün tek ilacı olduğunu kaydeden uzmanların ardından, insanlar remdesiver ilaç fiyatlarını araştırmaya başladı. Ancak ilaç henüz piyasaya sürülmediğinden belirlenen bir fiyat henüz yok.
Geçmişte Ebola virüsünün tedavisinde de kullanılan Remdesivir'in, koronavirüs ailesinden olan MERS ve SARS üzerinde de bir miktar başarı elde ettiği açıklandı.
ÖLÜ SAYISI 2 BİN 762'YE YÜKSELDİ
Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan can kaybı 2 bin 746’ya yükseldi.
KORONAVİRÜSTEN KORUNMANIN YOLLARI
İnsandan insana bulaşabilen koronavirüs, akciğer enfeksiyonları ve tedavi edilmediğinde ağır akut solunum yetersizliği sendromuna yol açabiliyor. Bu nedenle koronavirüsten korunmak için gerekli önlemleri almak yaşamsal önem taşıyor.
Koronavirüs, influenza virüsünün neden olduğu gribal enfeksiyonlara benzer şekilde hapşırık ve öksürük sonucu, havadan damlacık yoluyla solunum sistemine ulaşabilir. Ayrıca enfekte yüzeylerden temasla, ağız ve gözler de bulaş yolu olabilir.
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ
Hastalık bu belirtilerle ortaya çıkıyor:
Ateş
Öksürük
Nefes darlığı
İshal
Bulantı – Kusma
Hastalık belirtileri görülen kişilerden mutlaka örnek alınmalı.
HİJYEN KURALLARI ÖNEMLİ
Virüsün boyutu 3 mikron, bu nedenle normal ağız ve burun maskeleri hastalıktan korunmada yarar sağlamasa da hasta olan kişilerin bu tip maskeleri kullanması, çevrelerine virüsün bulaşmasını önemli oranda azaltmaktadır. Virüsten koruyucu özellikteki maskelerin çok daha özel filtreleri bulunmaktadır ve bunlar, koruma gözlükleriyle birlikte kullanılmalıdır. Hijyen kurallarına uyulması, el temizliğine dikkat edilmesi, eller ile göz, ağız ve burun temasından kaçınılması çok önemlidir.
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