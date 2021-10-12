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Dolar/TL dün gece düşük hacimli piyasada 9.02'ye kadar yükselerek rekor kırdı. Bu yükselişte yurt içi gelişmelerin yanında doların küresel olarak güçlenmesi de etkili oldu.

Dolar yeni güne de 9.01 liradan başladı.

Bugün küresel enerji fiyatları ve bunun enflasyon üzerindeki baskısı takip edilmeye devam edecek.

Bunun yanında gözler saat 10.00'da TÜİK'in açıklayacağı2 ağustos ayı sanayim üretim endeksi verilerine çevrilecek. Piyasa beklentisi yıllık yüzde 9.8 bir artış gelmesi yönünde .