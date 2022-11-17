Türkiye macerası 2005 yılında Beşiktaş'ta başlayan eski futbolcu Souleymane Youla, ne yazık ki siyah beyazlılarda istediği performansı sergileyemedi. Sonrasında Trabzonspor, Eskişehirspor, Denizlispor ve Orduspor'da top koşturan eski futbolcu, yeni mesleği ile gündem oldu.