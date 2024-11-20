Rekabet Kurumu onayladı: Koç Holding Stembio'yu satın aldı
Koç Holding, Türkiye'nin kök hücre ve doku teknolojileri şirketi Stembio'nun yüzde 65 hissesini satın aldı
Koç Holding, Stembio Kök Hücre Teknolojileri AŞ nezdindeki toplam sermayeyi temsil eden payların yüzde 65'inin satış yoluyla devralmak amacıyla Rekabet Kurumu'na geçtiğimiz eylül ayında başvuruda bulunmuştu.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yapılan duyuruda satış işleminin onaylandığı açıklandı.
Açıklamada "Stembio Kök Hücre Teknolojileri AŞ nezdindeki toplam sermayeyi temsil eden payların belli bir oranının Koç Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi" ifadelerine yer verildi.
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