Regl; bayanlarda belirli dönemler meydana gelen rahim için bulunan doku ve damarların kan ile vajinadan atılması durumudur. Bu dönem kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Bazı kadınlar 28 günde bir adet görürken, bazıları ise; mevsimsel değişimler, ortam değişimleri ve aşırı stresten dolayı erken veya geç adet görmeye başlayabilirler.

Adet gününün hesaplanması ise; adet döneminin başladığı günden diğer adet zamanı arasında geçen sürenin belirlenmesi şeklinde yapılmaktadır. Bu hesaplama adetin sürdüğü zaman ve nasıl geçtiğini anlamaya yaramaktadır. Adet olmadan önce hormon salgılamasının artmasından dolayı vücutta değişiklikler oluşabilmektedir. Bu değişimler; vajinal akıntı, mide ve karın ağrıları, sürekli değişiklik gösteren ruh hali olarak ortaya çıkabilmektedir.

Bazı kişiler adet günü hesaplamayı gerekli bulmamaktadır. Aslında önemli bir uygulamadır. Çünkü bazı kişilerin yapılarından dolayı hormonal değişiklik oluşsa da adet öncesi belirtileri yaşamayabilmektedir. Bunun sonucunda hesaplaması yapılmayan adet döngüsü anlaşılmayan bir anda oluşabilmekte, kişiyi zor duruma sokabilmektedir.

Hesaplama ise şu şekilde yapılmaktadır;

İlk olarak adetin başladığı gün not alınır, bir sonraki ay ise bu tarihe göre 21., 28. ve 35. günler baz alınarak o tarihler arası adet döngüsünün başlaması gözlemlenir. Belirlenen gün sayısına göre diğer adet dönem başlangıçları hesaplanabilmektedir. Genel olarak sağlıklı bir kadında adet döngüsü 28. Günde bir olarak başlamaktadır. Ancak rahimde oluşan sağlık sorunları ve doğum kontrol hapı kullanımları sonucu oluşan düzen bozulabilmektedir.