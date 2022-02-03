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Regaip Kandili ibadetleri, kılınacak namaz ve okunacak dualar! Regaip (Regaib) Kandil gecesi ibadetleri, okunacak duası, çekilecek tesbihleri ve kılınacak namazı!

Regaip (Regaib) Kandili ibadetleri, kılınacak namaz ve okunacak dualar!

Mübarek Regaip Kandili tarihi geldi. Üç ayların habercisi olan Regaip Kandili, bu gece idrak edilecek. Regaib Kandili okunacak dualar, kılınacak namaz ve okunacak dualar ile yine en verimli şekilde geçilecek. Bu noktada, Regaip Kandili ibadetleri, fazileti, okunacak duası ve çekilecek tesbihleri merak konusu oldu. İşte, Regaip (Regaib) Kandili gecesi ibadetleri, faziletleri ve duaları

03.02.2022 - 16:38 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Regaip Kandili, üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece, yani bu gece idrak edilecek. Regaip Kandili fazileti ve sevabından yararlanmak için eller semaya açılarak dualar okunacak, namaz kılınacak ve tesbihler ile zikirler çekilecek. Yapılması tavsiye edilen Regaip Kandili ibadetleri ile bu kıymetli gece yine en verimli şekilde geçilmeye çalışılacak.

    EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR? - TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

    Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılmaktadır. Kandil gecesi yapılması tavsiye edilen ibadetler bulunmaktadır.

    İşte, Regaip (Regaib) Kandili gecesi ibadetleri, fazileti, okunacak duaları ve çekilecek tesbihleri;

  • REGAİP KANDİL GECESİ İBADETLERİ

    Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah’a ibadet edilir. 

    OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUALAR

    AYETEL KÜRSİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    FELAK NAS OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    YASİN SURESİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

  • Kur'an-ı Kerim okunmalı

    Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı

    Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli

    Allah rızası için namaz kılmalı

    Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı

    REGAİP KANDİLİ DUASI İÇİN TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİ NAMAZI İÇİN TIKLAYINIZ

    REGAİP KANDİLİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • REGAİP KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

    Regaip Kandili orucu, Recep Ayı'nın ilk Cuma'sı olan mübarek Regaip Kandili için tutulan oruçtur. Yalnız bu oruç sadece tek gün tutulmaz. Regaip Kandili orucu tutmak isteyenler sonraki günü de oruçlu bir biçimde geçirmelidir.

    Regaip Kandili orucu farz değil, nafile bir oruç ve ibadettir. Gün içinde yapılan ibadetler ve dualar, Allah tarafından bu Regaip gecesine hürmet gösterenlere bolca sevap olarak geri dönmektedir.

    Regaip Kandili orucu'nu aynı farz olan oruç gibi niyet ederek tutabilirsiniz.

    Regaip Kandili'nde oruç tutmak dinimizde şöyle övülmüştür;

    “Her kim Recep’ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer.” (Deylemi)

  • REGAİP KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

    Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

    Ayet-i kerîmede buyrulur:

    “(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77)

    Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.

    Bir defasında Rasûl-i Ekrem Efendimiz, sahâbîlerden birinin Allâh’a hamd ve Rasûlü’ne salevât getirerek duâya başladığını gördüğünde, onu takdîr ederek:

    “–Ey namaz kılan zât! Duâ et, (duâna hamdele ve salvele ile başladığın müddetçe) duân kabûl olunur.” buyurmuştur.

    Okunuşu: “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”

    Meali: “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.

    Sonra secde edilip secdede yetmiş kere

    Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

    Meali: “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

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