Reflü; midede bulunan sindirilmemiş gıdaların yemek borusuna kaçmasıdır. Çok sık rastlanan bir hastalıktır. Özellikle tanı konmadan kişilerin kendi kafalarına göre ilaç kullanması nedeni ile yemek borusu kanserine kadar gidebilen sonuçlar ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Reflünün Belirtileri

Boğazda yanma hissi

Göğüs arasında yanma hissi

Göğüs ağrısı

Yutma güçlüğü

Öksürük

Ses kısıklığı

Geceleri oluşan astım atakları

Geçmeyen diş eti ve diş hastalıkları

Kronik sinüzit

Akciğer enfeksiyonları

Düzenli ilaç kullanılmadığı taktirde reflü; ilerleyen dönemlerde yemek borusu ve yemek borusu dışında kalan diğer hastalıkların oluşmasında etken olmaktadır. Larenjit, yemek borusu ülseri, ses kısıklığı, bronşektazi ve astıma neden olmaktadır. O açıdan iyi bir tanı konularak reflü tedavisinin düzenli bir şekilde sağlanması gereklidir.

Reflü tedavisi;

Kısa süren ve başlangıçta olan reflü tedavisinde; yastık yükseltme, perhiz uygulama ve ilaç kullanma sağlanır. Dirençli hastalarda midenin asit dengesi sağlanmalıdır. Ayrıca cerrahi yöntemler, radyofrekans kullanılarak kolojen dokuda uyarılma sağlaması oluşturulur. Endoskopik yöntemlerle uygulanarak da tedavi edilebilme imkanı vardır.

Reflüden Korunma Yolları

Baharatlı yiyecekler, çikolata, soğan, kahve, sarımsak, asitli yiyecek ve içecekler, acı ve alkol gibi mide asidini yükselten gıdalardan uzak durmak

Ağrı kesici ve aspirin gibi ilaçlar kullanmamak

Yemekten sonra hemen yatmamak, başı yüksekte tutmak

Sigara ve alkol kullanmamak

Az ve sık yemek

Dar giymemek

Fazla güç harcanan iş yapmamak