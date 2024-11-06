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        Haberler Dünya Referandumdan 'evet' çıktı: Katar'da seçimler kaldırıldı | Dış Haberler

        Referandumdan 'evet' çıktı: Katar'da seçimler kaldırıldı

        Körfez ülkesi Katar, 2003 yılında bir referandumla kabul edilen ancak 2021 yılına kadar yapılmayan Şura Konseyi, yani parlamento seçimlerini yine bir referandumla kaldırdıklarını duyurdu. Katar Emirliği, Şura Konseyi üyelerinin seçilme değil atama yoluyla görev alacaklarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 16:48 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:48
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        Katar'da seçimler kaldırıldı
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        Körfez ülkesi Katar, Şura Konseyi üyelerinin seçilmesi yasasının kaldırıldığını duyurdu.

        İçişleri Bakanı, Katar'da anayasa değişikliğine ilişkin referandumun geçerli oyların %90,6'sının onayıyla geçtiğini ve Şura Konseyi için yasama seçimlerinin yerini atama usulünün aldığını açıkladı.

        Katar, istişari Şura Konseyi üyelerinin üçte ikisini seçmek üzere ilk seçimlerini 2021 yılında gerçekleştirmişti. Seçmenler, 45 sandalyeli konseyin 30 üyesini seçmişti. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani, konseyin kalan 15 üyesini atamıştı.

        Ülkenin önde gelen aşiretlerinden el Murra'nın bazı üyelerinin, ailesi 1930'dan önce ülkede bulunmayan Katarlılara oy vermeyi kısıtlayan bir yasa uyarınca oy kullanmaya uygun bulunmamasının ardından ülke küçük çaplı protesto gösterilerine sahne olmuştu.

        Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani sonuçların ardından X'te yaptığı açıklamada "Katarlılar ülkenin anayasasında yapılacak değişiklikleri referanduma katılarak kutladılar" dedi.

        Katar'ın ilk parlamento seçimi 2003 yılında yapılan anayasa referandumunda onaylanmış ancak 2021 yılına kadar yapılmamıştı.

        Şura Konseyi yasama yetkisine sahip ve genel devlet politikalarını, bütçeyi onaylıyor; ancak siyasi partileri yasaklayan savunma, güvenlik, ekonomi ve yatırım politikalarının belirlenmesinde söz sahibi değil.

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