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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Reel kesim güveninde yükseliş - İş-Yaşam Haberleri

        Reel kesim güveninde yükseliş

        Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 2,1 puan artarak 100,9 seviyesinde gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 10:09 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:09
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ekim ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

        Buna göre mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 2,1 puan artarak 100,9 seviyesinde gerçekleşti.

        2024 yılı Ekim ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1785 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

        Buna göre 2024 yılı Ekim ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 3 puan artarak 102,2 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış

        yönünde etkiledi.

        Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 2,1 puan artarak 100,9 seviyesinde gerçekleşti.

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