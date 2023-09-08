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        Haberler Ekonomi Borsa Reeder'ın halka arz büyüklüğünün 2 milyar TL olması öngörülüyor - Borsa Haberleri

        Reeder'ın halka arz büyüklüğünün 2 milyar TL olması öngörülüyor

        Reeder 215.000.000 nominal TL tutarındaki halka arzının 170.000.000 nominal TL tutarındaki kısmının sermaye artırımı, 45.000.000 nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirileceğini açıkladı. Büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar TL olması öngörülen halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin sermayesinin yüzde 22,63'ünün BİST Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 10:57 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:57
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        Reeder'ın halka arz büyüklüğünün 2 milyar TL olması öngörülüyor
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        Yerli telefon üreticisi Reeder Teknoloji, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmeye hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Reeder Teknoloji'nin halka arz başvurusunu onayladı.

        Reeder Teknoloji'nin halka arzı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) liderliğinde, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde gerçekleştirilecek.

        215.000.000 nominal TL tutarındaki halka arzın 170.000.000 nominal TL tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 45.000.000 nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek.

        Büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar TL olması öngörülen halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin sermayesinin yüzde 22,63'ünün BİST Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Reeder Teknoloji, 2022 yılı içinde faaliyete geçen yeni üretim tesisleriyle birlikte kapasitesini 4 kat artırarak yeni kategorilerden ürünlerin üretimini yapabilir hale geldi. Diğer yandan Reeder Teknoloji, geçen yıl yatırımı tamamlanarak faaliyete geçen AR-GE Merkezi ile sektörün gelişimine öncülük etmeyi hedefliyor. Türkiye'de mobil telefon üreticileri arasında tek olan Ar-Ge Merkezi sayesinde ileri teknolojinin tohumlarının atılması için çalışmalarını sürdüren Reeder Teknoloji'nin, hasılat bazında yıllık bileşik büyüme oranı son 3 yıl için yüzde 98 oldu.

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