Kasımpaşa, 23 yaşındaki stoper Recep Yemişçi'yi transfer etti.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklama şöyle:

"Yeni transferimiz Recep Yemişci, sağlık sponsorumuz Liv Hospital'da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Altınordu altyapısından yetişen Recep Yemişçi, 2021'de Ankaraspor'a transfer olmuştu.