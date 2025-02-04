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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Recep Uçar: TFF organizasyonu çuvalladı - Futbol Haberleri

        Recep Uçar: TFF organizasyonu çuvalladı

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Eyüpspor'u mağlup ettikleri maçın ardından, "Oyuncularımı, ortaya koydukları bu mücadelesi, özverileri, kazanma hırsı ve taktiksel sadakatten dolayı canı gönülden kutluyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 21:32 Güncelleme: 04.02.2025 - 21:32
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        "TFF organizasyonu çuvalladı"
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        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Konyaspor, konuk ettiği Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti.

        Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Ligden sonra Türkiye Kupası bizim için önemli bir kulvar. Daha önceki maçlarda da ilk oynadığımız maçtan itibaren bu hedefimiz olduğunu, bundan sonraki maçların hepsini de bu doğrultuda kazanmak için oynayacağımızı hep söylemiştim. Zor bir periyottan geçiyoruz takım olarak. Bugünkü rakibimizde Eyüpspor ligin şu ana kadarki en iyi takımlarından biri. Onlar da özellikle konumları ligde rahat oldukları için bugünkü maçı kazanıp kupada final oynayıp hatta kupayı alıp oradan Avrupa yolunu açmak onların en büyük hedefiydi. Oyuncularımı, ortaya koydukları bu mücadelesi, özverileri, kazanma hırsı ve taktiksel sadakatten dolayı canı gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.

        "TFF ORGANİZASYONU ÇUVALLADI"

        Kupada sonuna kadar gitmek istediklerin belirten Uçar, "Kupada şimdi son maçımız Galatasaray'la. İnşallah oradan da arzu ettiğimiz sonucu alıp biz bir üst tura; ilk 8'e kalmak istiyoruz. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; biz camia olarak geçmişte bu kupayı kazanan bir kulüp olarak bu kupaya çok ciddi önem veriyoruz. Her şeyiyle asılıyoruz. Kazanmak istiyoruz. Bizim için değerli. Kupayı değerli hale getirmeye çalışıyoruz ama bu organizasyonu yapan, mesela bugünkü bu seneki planlamayı yapan, böyle altışarlı grup yapıp, üçerli gruplar birbiriyle oynatan sistemdi. Bugün görüldü ki Çorumspor takımı bize ilk maçta ideal kadroya yakın bir kadroyla biz çok zor maç kazanıyoruz. 3 puan alıyoruz ama bugün maalesef ilk maçı kaybedince iddiası kalmayınca bugün U19 takımı ile çıkıyorlar. Grubumuzdaki dengeleri değiştiriyorlar. Ya bunu organize eden TFF yetkilerinin bunu daha iyi planlaması lazım. O anlamda iyi bir planlama olmadığı sistemin yanlış olduğu çok aşikar, net ortaya çıkıyor. TFF yetkilerine de bizim bu kadar kupayı değerli hale getirmeye çalışan bir kulüp olarak kendilerinin bunun daha değerli hale nasıl getirebiliriz üzerinde daha kafa yormaları gerekir. Şu an bugünkü takımların maçlarına baktığımız zaman TFF organizasyonu çuvalladı. Bunu net söyleyebilirim" diye konuştu.

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