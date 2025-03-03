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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Recep Uçar: Penaltı atmaya alışkın değiliz - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Recep Uçar: Penaltı atmaya alışkın değiliz

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 1-0 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Penaltı atmaya alışkın değiliz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 18:53 Güncelleme: 03.03.2025 - 18:53
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        "Penaltı atmaya alışkın değiliz"
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, galibiyeti değerlendirdi.

        "İKİNCİ YARIDA DAHA ÇOK ÜRETEN BİZDİK"

        Recep Uçar, "Bulunduğumuz konumdan uzaklaşmak adına mutlak kazanmamız gereken bir maçtı. Trabzonspor, son haftalarda ligin formda takımlardan biri, iyi sonuçlar alan bir ekipti. Daha oturaklı oyunları vardı. Ama baktığınızda ilk yarıya bakınca, topa onlar daha fazla sahip oldu ama çok pozisyon vermedik. İkinci yarıda daha çok net pozisyon üreten bizdik. Deniz'in bir kurtarışı vardı, o bizi hayatta tuttu. Sonrasında geçişlerimiz var. Uzatmalarda çok puan kaybettik ama ilk defa uzatmalarda gol attık. Konya şehrine, buraya gelen, Konya şehrine hayırlı olsun. Umarım bundan sonra ivmemiz devam eder." dedi.

        "PENALTI ATMAYA ALIŞKIN DEĞİLİZ"

        Recep Uçar, "Penaltı atmaya alışkın değiliz. Ben geldiğimden bu yana ilk defa penaltı attık. Umut daha önce penaltı kaçırmasına rağmen orada sorumluluk aldı, teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, son bölümlerde çok alanlar vardı, kullanamıyorduk bir türlü. Son dakikada ve penaltıyla da olsa kazanmak güzel. Trabzonspor'a, Şenol Hoca'ya ve ekibine başarılar diliyorum bundan sonra." sözlerini sarf etti.

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