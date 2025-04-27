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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Recep Uçar: Ligi en iyi konumda bitirebilmek istiyoruz - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Recep Uçar: Ligi en iyi konumda bitirebilmek istiyoruz

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adana Demirspor'u mağlup ettikleri maçın ardından, "Kalan 4 maçta Konyaspor taraftarının yüzünü güldürebileceğimiz sonuçlar almak ve ligi en iyi konumda bitirebilmek istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 19:46 Güncelleme: 27.04.2025 - 19:46
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        "Ligi en iyi konumda bitirmek istiyoruz"
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        Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor'u sahasında 3-1 mağlup etti.

        "LİGİ EN İYİ KONUMDA BİTİREBİLMEK İSTİYORUZ"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bugün ilk düdükten son düdüğe kadar kazanma isteğiyle oynayan oyuncularımı tebrik ediyorum. Adana Demirspor‘u da göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. İlk yarı planladığımız oyunu kaleye kadar gitme noktasında gerçekleştirdik. Üretmekte zaman zaman zorlandık belki tek pozisyon vermediğimiz bir maç Yusuf’la iki tane net kaçırdığımız pozisyon var. Ancak maçın sonlarında yediğimiz golle 1-0 geriye düştüğümüz bir maç. İkinci yarı biraz risk alıp çift santrfora döndüğümüz bir oyun vardı. Daha çok yüklendik daha fazla rakip ceza sahasında bulunduğumuz ve nitekim karşılığını Bazoer'in bulduğu gollerle 2-1 yakalandığımız bir oyun. Son golümüzde de Melih Bostan'ın gayretiyle zorlayıp attığımız golle 3-1 kazandık. Tutuk başladığımız ama iyi bitirdiğimiz bir maç oldu. Hatay maçı sonrası tekrar geri dönüş yapabilen oyuncularıma o anlamda tebrik ediyorum. Bu geri dönüşler çok kolay olmuyor. Matematiksel olarak puan farkını açsak da hedefimiz kalan 4 maçta Konyaspor taraftarının yüzünü güldürebileceğimiz sonuçlar almak. Ligi en iyi konumda bitirebilmek istiyoruz. Taraftarlarımızdan ricam bundan sonraki süreçte bir takım eleştiriler olacaksa maçın sonuna saklamaları illa da eleştiri olacaksa benim şahsıma olabilir ama oyuncularımızı lütfen sonuna kadar destekleyin. Bizim buna çok ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

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