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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Recep Uçar: İyi bir oyunla ikinci yarıya başlamak istiyoruz - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Recep Uçar: İyi bir oyunla ikinci yarıya başlamak istiyoruz

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında kendi evinde oynayacakları Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını ve yeni bir başlangıç olacağını ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:21 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:21
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        "İyi bir oyunla ikinci yarıya başlamak istiyoruz"
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        Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü saat 16.00'de Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, 5'e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

        Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Ligin 2. yarısının bence ilk maçı Kasımpaşa maçıyla başlıyoruz. Kasımpaşa bizim gibi, sahip olduğu puanla oynadıkları oyun arasında fark var. Oyuncuların kalitesi yüksek. Bizden en büyük farkları da 8-9 oyuncunun birbiriyle oynama alışkanlığı var ve oyunu oturmuş bir takım. Deplasman karneleri çok iyi. İkinci yarının ilk maçı olduğunu oyuncularıma da söyledim. Ben kendi adıma da milat olarak kabul ediyorum. Biz ligin ilk yarısını bitirdik ve ligin ikinci yarısını yeni bir başlangıç olarak kabul ediyorum. Dünden beri de maç hazırlıklarımıza başladık. İyi bir oyunla, iyi bir sonuçla ikinci yarıya başlamak en büyük arzumuz. Bunu yapabilmek için de taraftarlarımızdan da Fenerbahçe maçındaki gibi çok ciddi bir desteğe ihtiyacımız var. Onların olması bizim oyun kalitemizi artıyor" dedi.

        OĞULCAN ÜLGÜN: TEK İSTEĞİM OYNAMAK, HOCA NEREDE GÖREV VERİRSE OYNARIM

        Yeşil-beyazlıların 26 yaşındaki orta sahası Oğulcan Ülgün ise, "Fenerbahçe maçını kapattık ve artık Kasımpaşa maçına odaklandık. Kaybetmek istemiyoruz ve yukarılara çıkmak istiyoruz. Evimizde çok şanssız beraberliklerimiz oldu, bunları ikinci yarıda telafi etmek istiyoruz. Sağ bekte oynamamın hiçbir önemi yok. Bir futbolcu için önemli olan oynamak olmalı. Geçen sezon da bunu yaşamıştım. Sağ bekte değil ama daha farklı pozisyonlarda görev aldım. Tek isteğim oynamak, hocam nerede görev verirse oynarım, elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım her mevki için" şeklinde konuştu.

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