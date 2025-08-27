Habertürk
Habertürk
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Recep Uçar: Her iki takım içinde zor bir maç olacak - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Recep Uçar: Her iki takım içinde zor bir maç olacak

        Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Recep Uçar, "Her iki takım içinde zor bir maç olacak" dedi.

        Giriş: 27.08.2025 - 22:29 Güncelleme: 27.08.2025 - 22:29
        "Her iki takım için de zor maç olacak"
        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe'ye konuk olacakları karşılaşmayı değerlendirdi.

        Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışma ile tamamladı.

        "HER İKİ TAKIM İÇİN DE ZOR MAÇ OLACAK"

        Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Göztepe maçı zor bir deplasman ve zor atmosferde oynanacak. İç sahada ne kadar güçlü olduklarını son Fenerbahçe maçıyla gösterdiler. Geçen sezon iç sahada en çok puan toplayan üçüncü takım. Stoilov hocanın oyun şablonuna baktığımızda fizik gücü yüksek, güçlü bir oyuncu grubuyla iç ve dış sahada oynadıkları bir oyun var bu çok değişiklik göstermiyor. İç sahada seyirci desteğiyle daha baskılı, şiddetli oynadıklarını biliyoruz. Bu sene itibarıyla kadrolarında ciddi değişiklik oldu. Son Karagümrük maçında kadrolarında 5 yeni oyuncu yer aldı. Ligin ilk üç haftasında gol yemeyen takımlardan biri. Ama bizde sezon başını iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Ligin ilk iki haftasında oynadığımız maçlarla sahaya yansıttığımızı düşünüyoruz. Bizde İzmir'e ilk iki haftada aldığımız 2 galibiyetin moraliyle gidiyoruz. Biz de 2 haftada 7 gol attık ve 1 gol yedik. Göztepe deplasmanı zor bir deplasman dediğim gibi buradan iyi bir sonuçla ayrılmanın yolu da şu ana kadar oynadığımız maçlarda gerek işin savunma yönüyle gerekse hücum yönüyle performansımızın üstüne çıkmamız gerekiyor. Her iki takım içinde zor bir maç olacak. Çalışkan ve özverili oyuncu grubumuzun bizi İzmir'e gelip gerek deplasmanda gerek evinde televizyondan destekleyecek taraftarımızı mutlu edebilecek bir sonuç alacaklarını düşünüyorum. Hepsine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

        "UMARIM HAZIRLIKLARIN KARŞILIĞINI ALIRIZ"

        Konyaspor'un forvet oyuncusu Umut Nayir ise, "Güzel bir ritimle başlamıştık. Bizim gönlümüzden geçen Beşiktaş maçını da oynamaktı ama elimizde olmayan sebeplerden dolayı ertelenmek durumunda kaldı. Bizim içi iyi oldu mu tabii soru işareti. İvmeyle devam etseydik daha iyi olurdu ama bu maça hazırlanmak açısından daha fazla zamanımız oldu. Rakibimizi bir maç fazla daha izleme fırsatımız oldu. Bildiğimiz bir rakip, sistem olarak da, oyun olarak da hocaları devam ediyor. Oyuncu değişikliği olsa da aynı formatta oynuyorlar. Gelen oyuncu profili de benzer olduğu için hazırlık anlamında çok zorluk çekmedik, aşina olduğumuz bir takım. Ama zor bir takım, fiziksel anlamda çok iyi bir takım ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Umarım hazırlıkların karşılığını alırız" diye konuştu.

