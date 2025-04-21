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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Recep Uçar: Finale gitmek en büyük arzumuz - Futbol Haberleri

        Recep Uçar: Finale gitmek en büyük arzumuz

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında yarın Galatasaray ile oynayacakları maça çok iyi hazırlandıklarını ifade ederek, "Futbol oyunu bilindiği gibi de sadece favorilerin yıldızları kazandığı bir oyun değil. Kendi adımıza maçı kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağız ve kazanıp da kupa finaline gitmek en büyük arzumuz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 19:45 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:52
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        Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında yarın saat 20.30'da Galatasaray ile kendi evinde karşılaşacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı.

        RECEP UÇAR: KUPA FİNALİNE GİTMEK EN BÜYÜK ARZUMUZ

        Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Kupa yarı finali ve Galatasaray maçı öncesi son antrenmanımız. Sanırım kupada bugüne kadar en büyük sürprizi yapan ekip biziz. Bir yandan ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi verirken bir yandan da kupada, daha az süre verdiğimiz oyuncularla yarı finalle gelme başarısı gösterdik. Rakibimiz Galatasaray. Ligde şu anda dünkü sonuçla beraber 5 puan önce giden ligde bir kez kaybetmiş, mutlaka favori olan bir ekip. Bunun bilincindeyiz, farkındayız. Bu sezon içerisinde de toplam 3 kere karşılaştık. Futbol oyunu bilindiği gibi de sadece favorilerin yıldızları kazandığı bir oyun değil. Bu noktada biz ilk Kepez maçından itibaren ne kadar istediğimizi her açıklamada belirtmeye çalışmıştım. Kupa şehrimizin genlerinde olan bir şey. Geçmişte bu kupayı kazanmış bir şehiriz. Kendi adımıza maçı kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağız ve kazanıp da kupa finaline gitmek en büyük arzumuz" şeklinde konuştu.

        ALASSANE NDAO: TEKRARDAN KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ

        Yeşil-beyazlı takımın sağ kanat oyuncusu Alassane Ndao, Yarın çok önemli bir maç oynayacağız. Konyaspor ve bizler için çok önemli bir maç. Final oynamak istiyoruz bu sezon. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Daha öncesinde kazanmış olduğumuz bir kupa. Konyaspor tarihi olarak öneminin bilincindeyiz. Ona göre hazırlandık. Yarın Galatasaray'a karşı güçlü şekilde oynayacağız. Tekrardan kupayı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

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