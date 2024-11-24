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        Recep Uçar'dan hakem tepkisi

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, 1-1 berabere kaldıkları Hatayspor maçının ardından hakem yönetimini eleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 19:43 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:43
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        Recep Uçar'dan hakem tepkisi!
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        Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

        HAKEM TEPKİSİ

        Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Göztepe maçı sonrası yine son dakikada galibiyete bu kadar yaklaştığımız bir oyunda uzatmada kaybettiğimiz 3 puan, çok üzgünüm. Normalde futbol konuşan bir insanım, oyun değerlendirmek istiyorum ama olanları söylemeden geçemeyeceğim. Oyunu değerlendirmeden önce Başakşehir maçından beri başlayan hakem hataları ne hikmetse bizim aleyhimize devam ediyor. Başakşehir maçında burada kazanmamıza rağmen olanlar Göztepe'de geçen hafta isyan ettiğim pozisyonlar 90+'da verilmeyen fauller, kornerler. Bugün de 90+'da yediğimiz korner golü. Evet daha iyi savunmamız lazım belki evet biz üzerimize düşeni alacağız ama lütfen bana birileri açıklasın. Yani bugün yöneten hakem arkadaşlar da maçtan sonra konuştum. Calvo'nun iki eliyle bastığını Kadıköy'de, Dolmabahçe'de ya da Türk Telekom Arena'da çalar mısınız, çalamaz mısınız? Gol kararı çıkmadı hakemin ağzından. Vereyim vermeyeyim arası gitti geldi. Biz sarı kartı yiyoruz, eyvallah doğru ama bizim yaptığımız geçişlerde indirilen oyuncular ne hikmetse rakip sarı kart görmüyor. Bunlar da oyunun gidişatını etkiliyor. Ben 3 haftadır puan da alsam, çok ciddi hakem hatalarıyla karşılaşıyorum ve lütfen bunları iyi değerlendirsinler. Bu kadar emek harcadığımız, bu kadar getirdiğimiz bir maç son dakikada bu kadar basit gitmesi inanın yazık. Maç değerlendirmesi yapası gelmiyor insanın ama evet planımızın stratejimizin bölüm bölüm çalıştığı genel anlamda baktığımızda rakipten daha çok pozisyon ürettiğimiz geçişlerle de olsa set hücumlarında da olsa ikinci yarıda da daha çok ürettiğimiz bir oyun. Sadece iki pozisyon verdik” şeklinde konuştu.

        "MOURİNHO, OKAN HOCA VEYA ŞENOL HOCA BU KADAR KOLAY KART GÖRÜYOR MU?"

        Hakem tarafından çok kolay kart gördüğünü ve birçok faul pozisyonunu vermediğini belirten Uçar, “Hakem arkadaşlara sorduğumuzda hocam sizi çok seviyoruz diyorlar. Benim kadar onların yanında olan bir insan yok. Bütün maçlarda kimler sahanın içine giriyor? Ama biz şiddetli itiraz olduğunda sıkıntı oluyor. Bugün bana söylenen, kulübedeki diğer antrenör arkadaşlarına şiddetle itiraz ettiği için sarı kartı ben görmüşüm. Bu ülkede dürüst olanlar her zaman kaybedecek mi? Daha düzgün iletişim kuranları isyan ettirecek noktaya geliyoruz. Geçiş pozisyonlarında verilmeyen pozisyonlar var. Rakibin alması gereken sarı kartların bir türlü alınmaması sorundu. Bunu herkes görüyor. Oğuzhan Hoca'ya maçtan sonra da bu sorunu ilettim. Ama yani inanamıyorum artık. Bu kadar kolay sarı kart göstermemeleri lazım. Bu faulü başka yerde çalamazlar. Mourinho'ya, Okan Hoca'ya hatta Şenol Hoca'ya bu benim gördüğüm kadar kolay sarı kartı gösterebiliyorlar mi, gösteremiyor mu? Yeri geliyor küfürleri yuttukları anlar oluyor, duymazlıktan geliyorlar. Ama bizim gibi daha onlarla doğru iletişim kuran insanlara karşısında da en ufak bir şeyde görüyorlar. Ben ayağımın 30 santim girdiği için kırmızı kart yemiş insanım. Bu mu olması gerekiyor? Kaybettiğim bütün maçlardan sonra hakemleri tebrik eden bir insanım. Geçmişte hakemlik bir şey yok diyen de bir insanım” diye konuştu.

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