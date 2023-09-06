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        Haberler Televizyon Recep İvedik 5 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 nerede, ne zaman çekildi?

        Recep İvedik 5 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 nerede çekildi?

        Başrolünü ve senaristliğini Şahan Gökbakar'ın üstlendiği Recep İvedik serisinin 5. filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler Recep İvedik 5 filminin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Recep İvedik 5 filmi vizyona girdiği 2017 yılında Türkiye'de 7,4 milyon kişi tarafından izlendi ve ₺85,9 milyon hasılat elde ederek Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok hasılat elde eden filmi rekorunu kırdı. İşte Recep İvedik 5 filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 19:09 Güncelleme: 06.09.2023 - 19:09
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        • 1

          Recep İvedik 5 filmi sinema perdesinin ardından 6 Eylül Çarşamba akşamı televizyon izleyicisi karşısına çıkıyor. Çamaşırhane Film imzası taşıyan film 16 Şubat 2017'de vizyona girdi. Filmin başrollerini; Şahan Gökbakar, Orkan Varan ve Deniz Ceylan paylaşmaktadır. Peki, "Recep İvedik 5 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 5 nerede, ne zaman çekildi?" İşte Recep İvedik 5 filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          RECEP İVEDİK 5 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Recep İvedik'in, mahalleden tanıdığı yakın dostu olan Şoför İsmet ölür. Recep, taziyeye gittiğinde İsmet'in ölmeden önceki son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular, yolculukları esnasında rahatsızlanınca Recep, ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.

        • 3

          RECEP İVEDİK 5 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

          Şahan Gökbakar

          Nurullah Çelebi

          Deniz Ceylan

          Orkan Varan

          Zeynep Demirtaş

          Sümeyya Sezer

          Merve Boğa

          Miray Akbulut

          Kübra Yılma

          Merve Başkaya

          Zeynep Küsem

          RECEP İVEDİK 5 NEREDE ÇEKİLDİ?

          Güngörenli olmasıyla tanınan Recep İvedik'in beşinci filmi; İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekildi. Recep İvedik 5, 85.9 milyon hasılat yaptı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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