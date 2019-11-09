09 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Recep İvedik 3, 12 Şubat 2010'da vizyona giren Şahan Gökbakar'ın oynadığı Recep İvedik 2'nin devam filmidir. Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı filmin yapımcılığını Faruk Aksoy üstlenmiştir. İşte Recep İvedik 3 filmi konusu ve oyuncuları...
RECEP İVEDİK 3 FİLMİ KONUSU
Babaannesinin ölümünden sonra Recep İvedik kendisini kötü hissetmekte ve son derece komik depresyon belirtileri göstermektedir. Her gece gördüğü bir kabus da sinirlerini iyice bozmuştur. Bu kabustan kurtulmaya çalışan Recep, mahallenin ev kadınlarından, en yakın dostu bakkal Salih'ten psikologlardan ve hatta cinci hocalardan medet umar ancak hiç birisi içindeki sıkıntıya çare bulamaz. Bu depresyon sıkıntı hali hiç geçmeyecekmiş gibi görünürken bir anda hayatına uzaktan akrabası olan genç bir kız, Zeynep girer. Zeynep, İstanbul'da üniversiteye gitmekte ancak kalacak yer sıkıntısı çekmektedir ve bir gün Recep'in evinde yaşayacaktır.
Recep ve Zeynep ilk başlarda pek iyi anlaşamasalar da günler geçtikçe birbilerine ısınırlar ve Zeynep de Recep'in iç sıkıntısını geçirmek için ona yardımcı olmaya, hayatına renk katmaya çalışır. İkisi beraber Recep'in bugüne kadar yaşamında hiç yer vermediği spor ve sosoyal aktivitiler yapmaya başlarlar. Bu bağlamda sabah koşusu yaparlar, karate kursuna katılırlar, dans dersleri alırlar, paintball oynarlar, tiyatroya giderler, seramik , aşçılık kurslarına katılırlar vs. Hatta bir günlüğüne Zeynep'in okuduğu üniversite de öğrenci bile olur Recep. Bütün bu serüven boyunca Recep gittiği her yerin altını üstüne getirir ve seyirciyi kahkahaya boğacak durumlar yaşanır. Ancak bunların hiçbiri Recep'in derdine çare olamaz. Ta ki Zeynep hayatında hiç yaşamadığı bir şey yapıncaya kadar.
RECEP İVEDİK 3 FİLMİ OYUNCULARI
|Oyuncu
|Rol
|Notlar
|Şahan Gökbakar
|Recep İvedik
|Zeynep Çamcı
|Zeynep
|Sevim Yatlılar
|Mehmet Yumurtacı
|Bakkal Salih
|Volkan Cal
|Muhabir
|Deniz Bozkurt
|Murat Mahmutyazıcıoğlu
|Mahmut
|Oktay Dener
|Ak Sakallı Dede
|Vahdet Çakar
|Karete Hocası
|Mehmet Önder
|Tiyatro Oyuncusu
|Dilara Yüzer
|Maria
|Aslı Nişancı
|Katrin
|Turgut Tunçalp
|Paintball Hakemi
|Fatma Edizer
|Başar Doğusoy
|Bekir Tosun
|Psikolog
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