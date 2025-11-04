Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Recep Durul: Sahadaki bütün unsurları yenmeye hazırlanıyoruz - Kocaelispor Haberleri

        Recep Durul: Sahadaki bütün unsurları yenmeye hazırlanıyoruz

        Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yaptığı açıklamada, "Sahadaki bütün unsurları yenmeye hazırlanıyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 16:37 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sahadaki bütün unsurları yenmeye hazırlanıyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaelispor Başkanı Recep Durul, gündeme dair konularda açıklamalarda bulundu.

        Basın mensuplarının mali, sportif ve hakemlere ilişkin sorularını da yanıtlayan Durul, lobiciliğin yapılmadığı 'temiz lig' vurgusu yaptı, geçiş sürecinde yabancı hakem talebinin arkasında durdu.

        "SÜPER LİG'DE ÇOK ÖNEMLİ BİR HAFTA YAŞAYACAĞIZ"

        Galatasaray maçına dair değerlendirmesini paylaşarak açıklamalarına başlayan Recep Durul, "Süper Lig'de çok önemli bir hafta yaşayacağız. Bütün maçların önem düzeyi çok yüksek ama 2 şampiyon takımın mücadelesi olacak. Geçen yıl biz de şampiyon olduk. Kocaelispor olarak Süper Lig'e yeni çıkmasına rağmen güçlü ve dinamik bir kadro kurduk. Her geçen gün kadro kalitemiz ve uyumlama sürecimiz yerine oturuyor. Her alanda gelişiyor. Bundan dolayı mutluyuz. Tatmin edici futbol var. Diğer takımların da korkulu rüyası olduk" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "KOCAELİSPOR RUHUNU SAHAYA YANSITACAĞIZ"

        Bu hafta spor kamuoyunun beklentisinin Kocaelispor’un kazanması olduğunu dile getiren Başkan Durul, "Rakibimiz güçlü, geçen yılın şampiyonu. Avrupa’da mücadele ediyor. İyi oyuncuları var. Ama bundan ziyade takım oyunu önemli. Yüreğini ortaya koyan, takım ruhuyla oynayan takımlar her zaman bir adım öndedir, kazanmıştır. Biz de Kocaelispor ruhunu sahaya yansıtacağız. Bunu yaparken de haddimizi bilerek, kontrollü olacağız. Küçük nüanslarla bazen maçın skoru değişebiliyor. Biz hocamıza, teknik ekibimize güveniyoruz. Taraftarımıza inanıyoruz ki Türkiye’nin en dinamik, en güçlü ve en becerikli taraftar grubu, yıllardır marka. Takımı amatör liglerdeyken bile vefa duygusuyla destekleyen çok büyük taraftarımız var. Büyük coşkuyla takımımızı destekleyeceğiz. Futbolcularımızın moralleri yerinde. Tamamen kenetlenme oluşmuş durumda. Mental olarak eksiğimiz görünmüyor. Tüm şehir olarak maça hazırız. İnşallah bu maçtan galip geleceğiz ve yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

        "STANDART YAKALAYANA KADAR BÖYLE DEVAM EDECEK"

        Recep Durul, Başakşehir maçının hakemi özelinde hakemlerin standardının olmadığının altını çizerek, "Hakemlerle ilgili çok büyük sansasyonel olay çıktı. Süreç devam ediyor. Ne durduruldu ne de daha sonraya bırakıldı. Her hafta hakemleri konuşmak bir şey değiştirmiyor. Söylemlerimizde ülke futboluna vurgu yapıyoruz. Lobicilikten bahsediliyor ve neden masaya yumruğunuzu vurmuyorsunuz deniliyor. Kocaelispor büyük camia ve haklarını nasıl arayacağını çok iyi biliyor. Ama her hafta yumruğu masaya vurmamız bir şeyi değiştirmiyor. Sesimizi yükseltiyor, sorunları söylüyoruz, birebir ilişkiler de kuruyoruz. Hakkımızı tabii ki arıyoruz, aksi mümkün değil ama tescil edilmiş maçları geri döndürmeniz mümkün değil. Bundan sonraki maçlarda ‘Biz bir daha bu hakemleri istemiyoruz’ diyoruz. Buradaki yapı aslında çok karmaşık, iç içe girmiş. Türkiye'de oturmuş bir standart yok. Hakem etik standartları konusunda herkesin şüphesi vardı, ortaya çıktı. Bugün standartta olmayan bir şeyi standarda sokmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bugün Kocaelispor'un haklarının yendiğini konuşuyoruz. Dün diğer takımları konuştuk. Yarın da başkalarını konuşacağız. Dolayısıyla bunlar hep böyle tekrar edecek. Ne zamana kadar; standardımızı yakalayana kadar" cümlelerine yer verdi.

        REKLAM

        "SAHADAKİ BÜTÜN UNSUNLARI YENMEYE HAZIRLANIYORUZ"

        Yeni nesil hakemlerin yetişme şeklinin ve futbola bakış açısının eski hakemlere göre biraz daha saygı çerçevesinde değil, günün koşullarına uygun olduğunu söyleyen Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, "Futbolun daha basitleştirmiş halinden bahsediyoruz. Yüzeysel bakıldığında bunlar olabiliyor. İkili ilişki birliklerinin sahaya yansıdığını görebiliyoruz. Biz bunu neye bağlayabiliyoruz, Kocaelispor 16 yıl Süper Lig'den uzak kaldığı için genel networkünde bir zayıflama, uzaklaşma oldu. Lobicilik olması gerekir mi? Ben buna katılmıyorum. Lobicilikle ayrımcılık isteyen bir kulüp değiliz. Biz adaleti isteyen bir kulübüz. Sahada hakkımız neyse onu isteriz; mağlup oluruz ya da galip geliriz. Bunun düdükle sağlanmalı. Aksi beklentimiz yok. Kocaelispor büyük bir camia. Masaya yumruğumuzu vurabiliriz, bağırabiliriz ama haksız yere ceza alabiliriz. Şöyle bir felsefe benimsiyoruz; bütün unsurları sahada yenmek için kendimizi hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

        "HAKEMLER BİLİNÇALTI DUYGUSAL ETKİYLE DÜDÜK ÇALIYOR"

        İstanbul takımları ve Anadolu takımları ayrımının da karşısında olduğunu aktaran Başkan Recep Durul, İstanbul takımlarının neden fazla olduğuna ve hakem kararlarına duygusal etkilere de değindi. Durul, "Kategori aynıysa hepsine Süper Lig takımı denilmesi gerekiyor. Ötekileştirme görüyoruz. İstanbul takımlarının çok olmasının sebebi ikili ilişkilerinin ve networklerinin çok güçlü olmasıdır. 3 büyük kulüplerle ilişkileri güçlü, istedikleri futbolcuları alabiliyorlar. Federasyonla ilişkileri güçlü, her gün federasyondalar. Her gün hakemlerle iç içe olan İstanbul takımlarının başkanları, yöneticileri var. Bir hakem karar verirken bilinçaltına yerleşen duygusal yakınlık düdük çalarken etkisini gösteriyor. Biz bunları söylemeye çalışıyoruz. Bağırsak da bunu değiştiremiyoruz. Yapmamız gereken köklü çözümler üretmek. Bunu nasıl düzeltiriz ona bakmak lazım" dedi.

        "PETKOVİC'İN MÜZMİN SAKATLIĞININ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

        Petkovic’in sakatlığı sebebiyle ülkesine geliş-gidişleriyle alakalı olarak da Durul, "Bu teknik bir konu. Futbolcumuzla ilgili kararları teknik ekibimiz veriyor. Bir sakatlığı var. Bütün tetkikler yapıldı. Kronik değil ama zaman zaman nükseden geçmişten gelen bir takım rahatsızlıklar olabiliyor. Sonra toparlıyor ya da toparlayamıyor. Petkovic de kendini ispatlamış çok kaliteli bir oyuncu. Uzun zaman oynamadığı için form düşüklüğü var tabii ki ama klas değişmez. Maçlara hazır olmadan başlamıştı. Antrenmanda biraz daha çalışması ve ortaya mücadele koyması gerekiyordu. Türkiye ligleri de ağır, İtalya ligleri gibi. Temaslı oyun yüksek. Bundan dolayı çok üretken olamadı ama ona rağmen 4 gol attı. Müzmin bir sakatlık olduğuna bağlayamayız. Destek ayağını antrenmanda şut çekerken sakatladı. Müzmin sakatlığı olduğunu düşünmüyorum. Haidara için de aynı şeyi söylüyorlar ama bu kez diğer ayağı sakatlandı. Gerçekten kısa sürede iyileşip döneceğine inanıyorum. Formda olmadığı için iyice iyileş gel demişler" şeklinde konuştu.

        "TRİBÜNLER, ‘KUPON YAPSANA’ DİYOR. BÖYLE BİR AKIMA GEREK VAR MIYDI?"

        Önceki demecinde hakemlerle ilgili sorunların çözüm sürecinde yabancı hakem isteyen ve federasyon başkanının yerli hakemlerle devam edileceğine ilişkin yanıt vermesi konusunda Recep Durul, "Hakemler konusunda haklılığımız ortaya çıktı. Bu süreci atlatana kadar yabancı hakemler yönetsin söyleminde bulunmuştum. Geçici bir süreç. Çünkü duygusal bir çalkantı var. Türk futbolu etkilendi. Artık herkes, tribünler hakemlere ‘Kupon yapsana’ diyor. Böyle bir akıma gerek var mıydı? 30 yıllık birikim deniyor. Bu duruma getiren yine Türk futbolunun paydaşları, aktörleri, bizleriz. Neden değerlerimizi yükseltmek yerine düşürdük. Yabancı hakem dedim çünkü duygusal bir yakınlık olmuyor. Türk hakemde ister istemez duygusal sapma oluyor. Yabancı hakemin bakışı nesneldir, objektif bakacaktır, duygusal bağ kurmayacaktır. Anlatmak istediğim budur. Yabancı hakemin duygusuyla Türk oyuncu arasında bir anda bağ kurması mümkün değildir. Bir tek şey var; Türk futbolunun geleceği. Hakem herkesin kabul edeceği, bütün vicdanların rahat edeceği kararlar vermeli. Bizim bakış açımız bu. İşe bilimsel ve objektif bakmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

        "ÖDEMELER GECİKMELİ DE OLSA YAPILIYOR. BUNDAN DOLAYI HUZURSUZLUK YOK"

        Kulübün mali durumuna dair soruları da cevaplayan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, zamanı gelince bütün ödemelerin yapılacağını, kimsenin endişe etmemesi gerektiğini vurguladı. Durul, "Ülke genelinde ve dünyada ekonomik daralma var. Bütün kulüplerde olduğu gibi bizim kulübümüzde de zaman zaman finansal bir daralma yaşıyoruz. Ama bu daralma yokluk demek değildir. Biraz gecikmelere neden olabiliyor, diğer kulüplerde olduğu gibi. Biraz gecikmeli de olsa kulüpte futbolcuların ödemelerini yapıyoruz. Hiçbir futbolcuyla ihtilafa düşmeden, diyaloglarla ve zamanı gelince ödemelerimizi yaparak buradaki adaleti ve huzuru sağlıyoruz. Dolayısıyla finansal olarak zorluklarımız yok demek yanlış olur. Evet, var. Ama büyükşehir belediyemizle ve tüm şehrin dinamikleri birlikte bu olumsuzlukları çözmeye çalışıyoruz. Kaldı ki geçen yıla göre bizim gelirlerimiz bir kat daha arttı. Geçen yıl ortalama 400 - 500 milyon TL gelir elde etmişken bu yıl 900 milyon TL, 1 milyara yakın gelir elde ettik. Sponsorluk anlaşmaları yaptık. Bu da ne sportif başarının çekim gücünden kaynaklanıyor. Yani sıkıntı yok değil var ama alacaklarımız var. Gelecek paralarımız var. Burada olumsuz bir durum yok sadece gecikmeler var. Kocaelispor, birçok kulübe göre daha şanslı. En azından Kocaelispor şehirde uzun zamandan beri sağlanamamış birlik, bütünlük ve dayanışmayı sağladı" diyerek sözlerini noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa