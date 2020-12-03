"BUNU YAPTIĞIM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Rebel Wilson, kilo verdiği için mutlu olduğunu belirterek "Kendimle ilgili gurur duyduğum şey bunu yapmış olmak" ifadelerini kullandı.

Wilson, artık hayatında daha fazla denge olduğunu da sözlerine ekledi.