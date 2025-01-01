Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'u kadrosuna katıyor!
Liverpool'dan ayrılacağı konuşulan Trent Alexander-Arnold'un İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmaya hazırlandığı iddia edildi. Arda Güler'in de formasını giydiği eflatun-beyazlıların, İngiliz sağ bekle prensip anlaşmasına vardığı ve yıldız futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katabileceği belirtildi.
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Liverpool'dan ayrılmak istediği iddia edilen ve sözleşmesinin son senesinde olan Trent Alexander-Arnold'un yeni durağı Real Madrid oluyor...
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İspanyol basınında çıkan haberlere göre; eflatun-beyazlıların, İngiliz sağ beki ocak ayında kadrosuna katmasına kezin gözüyle bakılıyor.
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İspanyol devinin, 26 yaşındaki futbolcu için ocak ayında cazip bir teklifle Liverpool'un kapısını çalacağı ve transferi mutlu sonla noktalayacağı ifade ediliyor.
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Liverpool'un da sözleşmesi sezon sonu bitecek yıldız futbolcudan para kazanmak için ocak ayında ayrılığa izin vereceği belirtildi.
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Real Madrid'in prensip anlaşmasına vardığı Alexander-Arnold, bu sezon Liverpool formasıyla 23 maçta 2 gol, 10 asistlik performans sergiledi.