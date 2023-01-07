Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol İspanya

Real Madrid tarihinde bir ilk!

İspanya'da 'Kral'ın Takımı' olarak bilinen Real Madrid, 120 yıllık tarihinde ilk kez ilk 11'inde İspanyol futbolcuya yer vermedi. Eflatun-beyazlılar, Villarreal karşılaşmasına tümü yabancı oyunculardan oluşan 11'le çıktı.

Giriş: 07.01.2023 - 22:15 | Güncelleme: ABONE OL
Real Madrid tarihinde bir ilk!
AA

İspanya'nın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid, 120 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, ilk 11'inde hiçbir İspanyol futbolcu olmadan sahaya çıktı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 16. haftasında deplasmanda Villarreal'e 2-1 yenilen Real Madrid'in ilk 11'inde İspanyol futbolcu yer almadı.

Kulüp tarihinde ilk defa İspanyol futbolcunun olmadığı bir ilk 11 ile sahaya çıkan eflatun-beyazlılarda İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Villarreal karşısında 3 Fransız (Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy, Karim Benzema), 2 Brezilyalı (Vinicius Junior ve Eder Militao), 2 Alman (Antonio Rüdiger ve Toni Kroos), 1 Hırvat (Luka Modric), 1 Avusturyalı (David Alaba), 1 Belçikalı (Thibaut Courtois) ve 1 Uruguaylı (Federico Valverde) ile mücadele etmeyi tercih etti.

Ancelotti, karşılaşmanın ikinci yarısında kadrosundaki futbolculardan iki İspanyol'u (Dk. 64 Lucas Vazquez ve Dk. 82 Marco Asensio) sahaya sürdü.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bin yıllık korku geleneği
Bin yıllık korku geleneği
Göç İdaresi yeni verileri paylaştı
Göç İdaresi yeni verileri paylaştı
Rusya ateşkese devam edecek
Rusya ateşkese devam edecek
7 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
7 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.