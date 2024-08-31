Real Madrid-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid-Real Betis maçı hangi kanalda?
Real Madrid, İspanya La Liga dördüncü hafta maçında Real Betis ile karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılarda gözler Arda Güler'de olacak. Ligin 3. haftasında Las Palmas ile 1-1 berabere kalan Real Madrid, bu sonuçla 3. maçında 2. beraberliğini aldı ve puanını 5'e yükseltti. Ancelotti'nin kadroda değişiklik yapması beklenirken futbolseverler ''Real Madrid-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Real Madrid-Real Betis maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar…
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Real Madrid, İspanya La Liga’nın dördüncü haftasında sahasında Real Betis’i konuk edecek. 3 maçta 2 beraberlik 1 galibiyet yaşayan Ancelotti’nin öğrencileri, ligin ilk 3 haftasında 2 kez puan kaybı yaşadı. Eflatun-beyazlılarda Ancelotti’nin kadroda değişiklik yapması bekleniyor. Bu noktada ise gözler milli futbolcumuz Arda Güler’e çevrildi. Yıldız oyuncu, Las Palmas mücadelesinde Modric’in yerine oyuna dahil olmuştu. Peki Real Madrid-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11’de oynayacak mı? İşte, Real Madrid-Real Betis maçı canlı yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar…
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REAL MADRİD-REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid-Real Betis maçı, 1 Eylül 2024 Pazar günü saat 22:30’da başlayacak ve Santiago Bernabeu’da oynanacak.
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REAL MADRİD-REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid-Real Betis maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler’in Bellingham’ın sakatlığında Real Betis karşısında sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor.
Arda Güler, Real Madrid’in ligde kazandığı tek mücadele olan Valladolid karşılaşmasına ilk 11’de başlamıştı.
Genç yıldız Las Palmas mücadelesinde 26 dakika ve Mallorca karşılaşmasında ise 3 dakika sahada kaldı.
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AVRUPA’DA RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.
İspanyol devi, Devler Ligi'nde Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart ve Brest ile karşı karşıya gelecek.
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