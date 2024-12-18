Real Madrid - Pachuca maçı canlı izle linki! Real Madrid - Pachuca maçı canlı yayın nasıl izlenir, hangi kanalda, şifreli mi?
Real Madrid, FIFA Kıtalararası Kupa final maçında Pachuca ile karşı karşıya geliyor. İspanya ekibi, Jude Bellingham ve Vinícius Júnior gibi yıldız oyuncuları ile favori konumdayken, Meksika temsilcisi ise büyük bir sürpriz yaparak kupayı kazanmayı hedefliyor. Katar'da oynanacak mücadele, saat 20:00'de başlayacak ve S Sport Plus platformu üzerinden yayınlanacak. Peki Real Madrid - Pachuca maçı canlı yayın nasıl izlenir? S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte Real Madrid - Pachuca maçı canlı izle S Sport Plus linki ve tüm detaylar...
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FIFA Kıtalararası Kupa'da final heyecanı yaşanıyor. Final maçında Real Madrid ile Pachuca Katar'ın başkenti Doha'da karşı karşıya gelecek. Real Madrid - Pachuca maçı S Sport Plus ekranından yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’Real Madrid - Pachuca maçı canlı yayın nasıl izlenir?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. S Sport Plus üyelik ücreti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte S Sport Plus üyelik ekranı, ücreti ve Real Madrid - Pachuca maçı canlı izle linki...
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REAL MADRİD - PACHUCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FIFA Kıtalararası Kupa Finali’nde İspanyol devi Real Madrid ve Meksika temsilcisi Pachuca karşı karşıya geliyor.
Real Madrid - Pachuca maçı, 18 Aralık 2024 Çarşamba bugün oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.
Lusail Stadyumu'nda oynanacak mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
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S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?
S Sport Plus uygulamasını App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ardından Aylık ve Yıllık olmak üzere iki ayrı üyelik seçeneğinden birini tercih edebilirsiniz.
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S SPORT PLUS NASIL ÜYE OLUNUR?
www.ssportplus.com adresinde HEMEN ÜYE OL linkine tıklayın. Açılan ekranda kişisel bilgilerinizi girip HESABIMI OLUŞTUR VE HEMEN ÖDEME EKRANINA GİT butonuna tıklayın.
Açılan sayfada promosyon kodu alanına kampanya kodunuzu yazın ve KULLAN butonuna basarak kampanya kodunuzu kullanabilirsiniz.
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REAL MADRİD - PACHUCA MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLE LİNKİ
Aşağıda yer alan linke tıklayarak platforma üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.ssportplus.com/
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TV'DEN S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?
S Sport Plus uygulamasını Smart TV'nizde kullanmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.
1. Televizyonunuzun uygulama mağazasını açın.
2. Arama kısmına S Sport Plus yazın ve gelen sonuçlar arasından S Sport Plus'ı seçin.
3. S Sport Plus uygulamasının sayfasını gördüğünüzde "Yükle" butonuna basın.
S Sport Plus’ı geniş ekranda izleyebileceğiniz cihazlar;
Android TV
Apple TV cihazı
Google Chromecast cihazı
LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV’ler
Samsung Tizen 3.0 (2017 ve üzeri) Smart TV’ler
Vestel ve Regal (2018 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler
Arçelik - Grundig - Beko (2019 ve sonrası üretilen Smart TV’ler)
Vestel Android Smart TV
Philips Android Smart TV
Sony Android Smart TV
Toshiba Android Smart TV
Xiaomi Mi Box ve Mi Stick cihazı
Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları
Ayrıca HDMI kablosuyla bilgisayarınızdan yayınları TV’ye aktarabilir ya da akıllı telefonunuzla TV’niz arasında ekran paylaşımı yapabilirsiniz.
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S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ VE FREKANS BİLGİLERİ
S Sport Plus Aylık Paket 149₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 989₺'dir. Yıllık aylık paket 182.41 TL'ye denk geliyor.
S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
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