        Real Madrid- Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid muhtemel 11

        Real Madrid- Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        La Liga'da 2025- 2026 sezonu ilk hafta maçında, Real Madrid evinde Osasuna'yı konuk ediyor. Geçtiğimiz sezonu Barcelona'nın arkasında 2. tamamlayan eflatun beyazlılar, bu sene şampiyonluk hedefliyor. Xabi Alonso'nun takımın başına gelmesiyle daha fazla süre alan Arda Güler'in ise kadroda olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Real Madrid- Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 18.08.2025 - 10:37 Güncelleme: 18.08.2025 - 10:37
        • 1

          İspanya La Liga'nın 1. haftasında Real Madrid, evinde Osasuna ile karşı karşıya geliyor. Xabi Alonso yönetimindeki eflatun-beyazlılar, sahadan 3 puanla ayrılarak lige galibiyetle başlamak istiyor. Mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler Real Madrid- Osasuna maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri araştırıyor. ''Real Madrid- Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorusu ile birlikte ''Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?'' sorusu yanıt arıyor. İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar…

        • 2

          REAL MADRİD- OSASUNA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Real Madrid- Osasuna maçı 19 Ağustos Salı günü 22.00'de oynanacak.

          Bernabeu'da oynanacak ilk hafta mücadelesi S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

        • 3

          ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

          Xabi Alonso geldiğinden beri daha fazla forma şansı bulan Arda Güler'in Osasuna karşısında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

        • 4

          REAL MADRİD MUHTEMEL 11

          Courtois, Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Arda Tchouameni, Ceballos, Diaz, Vinicius, Mbappe

