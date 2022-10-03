İspanya La Liga'nın 7. haftasında Real Madrid ile Osasuna kozlarını paylaştı. Konuk ekip Osasuna, güçlü rakibiyle 1-1 berabere kalıp, Real Madrid'e bu sezonki ilk puan kaybını yaşattı.

Real Madrid 42. dakikada Vinicius Junior'un golüyle öne geçerken, Osasuna bu gole 50'de Kike ile yanıt verdi.

Osasuna'da David Garcia 78'de direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, kazanılan penaltıda topun başına geçen Benzema, atıştan yararlanamadı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 19'a çıkardı ve haftayı Barcelona ile aynı puanda kapattı.

Osasuna ise puanını 13 yaptı.