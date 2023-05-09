UEFA Şampiyonlar Ligi iki takım üçüncü kez yarı finalde karşı karşıya geliyor. Bundan önceki iki elemeyi geçen taraf Real Madrid olmuştu.

Bu kupanın son şampiyonu olan Real Madrid, 14 kez ile Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan kulüp olarak açık ara farkla ilk sırada bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde tek finalini 2020-2021 sezonunda oynayan Manchester City ise şimdiye kadar bu kupayı kazanamadı.