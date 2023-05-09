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Real Madrid - Manchester City maçı CANLI YAYIN

Real Madrid - Manchester City maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi'nin iki büyük favorisi Real Madrid ile Manchester City, yraı final ilk maçında karşı karşıya geliyor. Kupanın son şampiyonu İspanyol devi Real Madrid, taraftarı önünde rakibini devirip rövanş öncesi avantaj kazanmak istiyor. İngiliz temsilcisi Manchester City ise geçen sezon yarı finalde elendiği güçlü rakibini bu kez saf dışı bırakıp finale kalmak istiyor. Real Madrid Manchester City maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 09.05.2023 - 20:14 | Güncelleme: ABONE OL
Real Madrid - Manchester City maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / Ajanslar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor... Son şampiyon Real Madrid, geçen sezon yarı finalde elediği Manchester City'yi konuk ediyor.

STAT: Santiago Bernabeu
HAKEM: Artur Dias (Portekiz)
SAAT: 22.00
YAYIN: TV 8.5

REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius JR., Benzema


2 EŞLEŞMEDE DE REAL MADRID TURLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi iki takım üçüncü kez yarı finalde karşı karşıya geliyor. Bundan önceki iki elemeyi geçen taraf Real Madrid olmuştu.

Geçtiğimiz sezonki yarı final elemesinde ilk maçta deplasmanda 4-3 kaybeden Real Madrid, rövanşta uzatmalara giden karşılaşmayı 3-1 kazanarak adını finale yazdırmıştı.

Bu kupanın son şampiyonu olan Real Madrid, 14 kez ile Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan kulüp olarak açık ara farkla ilk sırada bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde tek finalini 2020-2021 sezonunda oynayan Manchester City ise şimdiye kadar bu kupayı kazanamadı.

RÖVANŞ 17 MAYIS'TA

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 17 Mayıs Çarşamba günü Manchester City'nin ev sahipliğinde Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

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