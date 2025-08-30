İspanya La Liga'da yeni sezon heyecanı 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Real Madrid, evinde Mallorca'yı konuk ediyor. Xabi Alonso yönetimindeki eflatun-beyazlılar, sahadan 3 puanla ayrılarak 3’te 3 yapmak istiyor. Mallorca da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde Real Madrid-Mallorca maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı da merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? İşte detaylar…