Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?
İspanya La Liga'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla devam ediyor. Real Madrid, ligin 3. hafta maçında sahasında Mallorca ile karşı karşıya geliyor. Xabi Alonso yönetimindeki eflatun-beyazlılar, Santiago Bernabeu'da hata yapmak istemiyor. Sezona 2'de 2 yaparak başlayan İspanyol devi, ligde 6 puanla 3. sırada yer alıyor. Peki Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? Real Madrid-Mallorca maçı canlı yayın kanalı, saati, muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya ilişkin detaylar...
- 1
İspanya La Liga'da yeni sezon heyecanı 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Real Madrid, evinde Mallorca'yı konuk ediyor. Xabi Alonso yönetimindeki eflatun-beyazlılar, sahadan 3 puanla ayrılarak 3’te 3 yapmak istiyor. Mallorca da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde Real Madrid-Mallorca maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı da merak ediliyor. Peki, Real Madrid-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler ilk 11'de mi? İşte detaylar…
- 2
REAL MADRİD-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid-Mallorca maçı, 30 Ağustos 2025 Cumartesi bugün TSİ 22.30'da başlayacak.
- 3
REAL MADRİD-MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
-
- 4
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Karşılaşmada milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.
- 5
MUHTEMEL 11'LER
REAL MADRİD: Courtois; Carvajal, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Guler; Mastantuono, Mbappe, Vinicius.
MALLORCA: Roman; Kumbulla, Raillo, Valjent; Morlanes, Darder, Lato, Mojica; Torre; Muriqi, Asano
- 6
REAL MADRİD - MALLORCA MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport kanalına üye olabilir ve karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.
https://www.ssportplus.com/
-