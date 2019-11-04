Şampiyonlar Ligi'ne devam etme yolunda kritik mücadelede Real Madrid'e konuk olacak Galatasaray'da gözler tamamen Devler Ligi'ne çevrildi. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim de zorlu deplasman için kafasındaki oyun şablonunu netleştirmeye başladı. İmparator, Real Madrid deplasmanına Türk Telekom'daki PSG maçı ve Real Madrid karşılaşmasının ilk yarısında taraftarın beğenisini toplayan dizilimle çıkmaya hazırlanıyor. Peki Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler...

REAL MADRID GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, bir puan elde ettiği A Grubu'ndaki 4. maçında çarşamba günü TSİ 23.00'te İspanya'nın Real Madrid ekibine konuk olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Hazard, Benzema, Rodrygo.

Galatasaray: Muslera; Mariano, Luyindama, Marcão, Nagatomo; N'Zonzi, Seri, Donk; Belhanda, Babel; Andone

İLK RAKİP REAL MADRID

Galatasaray, 6 Kasım'da deplasmanda Real Madrid ile yapacağı maçta Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini almak için mücadele edecek.

Uluslararası arenada çıktığı son 10 mücadelede "dalya" sevincine ulaşamayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da 1-0 yenildiği rakibini mağlup ederek, Avrupa kupalarında 100. galibiyeti elde eden ilk Türk takımı olmayı hedefliyor.

GALATASARAY GOL YOLLARINDA ETKİSİZ

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 10 maçta gol yollarında etkisiz bir görüntü çizdi.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon sahasında 3-0 kazandığı Lokomotiv Moskova maçından sonra çıktığı 10 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray, söz konusu süreçte sadece 2 müsabakada rakip fileleri havalandırırken, 8 karşılaşmada gol atamadı.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 10 maçta 3 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 12 gole engel olamadı.

AVRUPA KUPALARINDA SON 10 MAÇ

Galatasaray'ın, Avrupa kupalarında son 10 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle: