Real Madrid-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?
Euroleague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sekizinci hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid'e konuk olacak. Bu sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek puan tablosunda üst sıralara tırmanmak istiyor. İşte Real Madrid-Fenerbahçe Beko basketbol maçı yayın bilgisi...
Fenerbahçe Beko, Avrupa arenasında kritik bir sınava çıkıyor. Euroleague’in 8. haftasında Real Madrid’e konuk olacak sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanarak hem moral bulmak hem de ligde yükselişe geçmek peşinde. Dev mücadele İspanya’nın Movistar Arena’sında basketbolseverlerle buluşacak. Detaylar haberimizde...
REAL MADRİD-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Basketbol Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Fenerbahçe Beko, 30 Ekim Perşembe günü deplasman İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.
Movistar Arena'da oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. Mücadele S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
RAKAMLAR EŞİT
Sarı-lacivertliler, ligin 7. haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 94-79 yenildi. Real Madrid ise Almanya deplasmanında Bayern Münih'e 90-84 mağlup oldu.
Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve 4'er mağlubiyeti bulunuyor.