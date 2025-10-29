Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Real Madrid-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Real Madrid-Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?

        Euroleague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sekizinci hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid'e konuk olacak. Bu sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek puan tablosunda üst sıralara tırmanmak istiyor. İşte Real Madrid-Fenerbahçe Beko basketbol maçı yayın bilgisi...

        Giriş: 29.10.2025 - 22:17 Güncelleme: 29.10.2025 - 22:17
        • 1

          Fenerbahçe Beko, Avrupa arenasında kritik bir sınava çıkıyor. Euroleague’in 8. haftasında Real Madrid’e konuk olacak sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanarak hem moral bulmak hem de ligde yükselişe geçmek peşinde. Dev mücadele İspanya’nın Movistar Arena’sında basketbolseverlerle buluşacak. Detaylar haberimizde...

        • 2

          REAL MADRİD-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Basketbol Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Fenerbahçe Beko, 30 Ekim Perşembe günü deplasman İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak.

        • 3

          Movistar Arena'da oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak. Mücadele S Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 4

          RAKAMLAR EŞİT

          Sarı-lacivertliler, ligin 7. haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 94-79 yenildi. Real Madrid ise Almanya deplasmanında Bayern Münih'e 90-84 mağlup oldu.

          Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve 4'er mağlubiyeti bulunuyor.

