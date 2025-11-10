Real Madrid'e iki yıldızından kötü haber!

İspanya LaLiga'da çıktığı en son maçta Rayo Vallecano'yla 0-0 berabere kalan Real Madrid'e iki tane yıldız futbolcusundan kötü haber geldi.

Real Madrid'in yaptığı açıklamaya göre Federico Valverde ve Thibaout Courtouis sakatlık geçirdi.

REKLAM advertisement1

İspanyol basınında yer alan haberlere göre her iki yıldız da 2 haftaya yakın sahalardan uzak kalacak. Courtouis ve Valverde, sakatlıkları nedeniyle milli arada milli takımlarında forma giyemeyecek.