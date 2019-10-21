21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Galatasaray'a konuk olacak Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos ve teknik direktör Zinedine Zidane, mücadele öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Sergio Ramos ve Zinedine Zidane'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
SERGIO RAMOS: GÜZEL BİR ÇIKIŞ İÇİN BURADA KAZANMAK İSTİYORUZ
"Tecrübeli bir takımız. Kazanmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Çok iyi olmayan sonuçlar aldık. Güzel bir çıkış yakalamak için burada kazanmak istiyoruz"
"ZIDANE'I HERKES ÇOK SEVİYOR"
"Herkes Zidane'ı çok seviyor. Kendisine güveniyoruz. Daha iyi sonuçlar almak isterdik ama olmadı. Önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar almak istiyoruz."
"Öncelikle kendimizi geliştirmeliyiz. Daha iyi oynamak için çalışmalıyız. Mallorca'da hak etmediğimiz bir sonuç aldık. Tabii ki bu futbol ve son dakikaya kadar savaşmamız gerekiyor. Kimsenin düşüncesini değiştiremem. Biz sonuçları değiştirmeye yönelik oynamalı, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız."
"Herkes istediğini düşünebilir. Saygı duyuyorum. Sonuçlara bağlı bir takımız. Ancak, bu sonuçları aşmalıyız. Çok iyi bir takımımız var. Takımın içindeki düşünceyi sizlere söyleyebilirim. Takım arkadaşlarımın aklında sadece kazanmak var yarın için. Kazanmak için savaşacağız"
"TÜRKİYE'YE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"
"Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi karşıladınız. Türkiye'de büyük ambiyanslarda, büyük taraftar grupları önünde oynadık"
"FALCAO BÜYÜK BİR OYUNCU"
"Falcao, çok büyük bir oyuncu. Kendisine saygım var. Oynaması durumunda bize engel olacaktır."
"Bizim yarın tek düşündüğümüz şey kazanmak, kazanıp 3 puan elde etmek. 3 puanı aldıktan sonra daha sakin olacağız."
ZIDANE: DEDİKODULAR ELBETTE BENİ RAHATSIZ EDİYOR
"Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptık. Yarın kazanmak istiyoruz. Baskı elbette olacak ama biz çıktığımız maçların hepsini kazanmak istiyoruz. Yarından başlayarak."
"Dedikodular elbette beni rahatsız ediyor. Ben elimden geleni yapacağım. Yarın itibarıyla üç puan almaya başlamak istiyoruz. Gelecek hakkında karar verecek olan başkandır. Ben elimden geldiğince Real Madrid'de kalmak istiyorum."
"Öncelikle geçen sezondan bahsedemeyiz, bu sezondan bahsedelim. Biz Real Madrid'iz, hata yapma lüksümüz yok ama bu futbol, bazen böyle şeyler oluyor. Herkesten çok oyuncularımız kazanmak istiyor. Hepimiz çok motiveyiz. Çok iyi hazırlandık. Kazanmak istiyoruz."
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