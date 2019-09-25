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Transfere 303 milyon Euro harcamasına rağmen sezona beklediği başlangıcı yapamayan Real Madrid'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın koltuğu sallantıda! Özlenen Real Madrid'i izletmek için 9 aylık aranın ardından Mart 2019'da göreve getirilen Cezayir asıllı Fransız teknik direktör, beklentilerin altında kaldı. La Liga'daki 5 haftada iki maçta puan kaybı yaşayan ve 11 puan toplayabilen Real Madrid'in teknik direktör arayışlarına başladığı öne sürüldü!
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu'nda sahaya birçok yıldızından eksik çıkan PSG'ye mağlup olan Real Madrid'de Sevilla karşısında alınan galibiyet de suları durdurmadı! İspanyol basınında Real Madrid'in teknik direktörlüğe Mauricio Pochettino ve Jose Mourinho'yu getirmek istediği belirtildi!
Ada basınında çıkan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in büyük hayranlık duyduğu Mauricio Pochettino, Madrid ekibinin listesinin ilk sırasında yer alıyor. Daha önce de girişimler yapılmış ancak bu görüşmeler olumlu sonuçlanmamıştı. Pochettino'da mutlu sona ulaşılamaması durumundaki diğer aday ise bir süredir takım çalıştırmayan Jose Mourinho.
Öte yandan İspanyol televizyon kanallarında Zinedine Zidane'ın ayrılığı durumundaki adaylardan biri olarak Fatih Terim de gösterildi. İmparator, Real Madrid'le bugüne kadar Galatasaray'ın başında üç kez karşılaşmış ve bu mücadelelerin birini kazanmıştı.
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