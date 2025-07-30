Real Madrid'de 10 numaranın yeni sahibi Kylian Mbappe!
İspanya La Liga devi Real Madrid'de Luka Modric'in ayrılmasının ardından 10 numaralı formayı kimin giyeceği merak konusu oldu. Eflatun-beyazlılar, formanın yeni sahibinin Kylian Mbappe olduğunu duyurdu.
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Real Madrid'de 39 yaşındaki Luka Modric'in sözleşmesinin bitmesinin ardından 10 numaralı forma boşa çıkmıştı.
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Hırvat yıldızın 10 numaralı formasını Arda Güler'e vermesi büyük ses getirirken, milli oyuncuyu veliahtı olarak gördüğü şeklinde yorumlanmıştı.
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YENİ 10 NUMARA MBAPPE!
Madrid temsilcisinde Mbappe ve Arda Güler, 10 numaraya aday isimler olarak öne çıkarken; Fransız yıldız formanın yeni sahibi oldu.
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Eflatun-beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mbappe'nin 10 numaralı formanın yeni sahibi olduğunu duyurdu.