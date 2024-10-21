UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. Hafta heyecanı başlıyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Real Madrid ve Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Nuri Şahin’in öğrencileri, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. İspanyol devi ise ev sahibi avantajını kullanarak rakibine üstünlük kurmak istiyor. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği merak ediliyor. Peki Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Real Madrid - Borussia Dortmund maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…