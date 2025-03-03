Real Madrid- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Real Madrid, Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Barnebeu'da oynanacak karşılaşmada iki takımda galibiyet için sahaya çıkacak. İki maç sonunda avantajlı skoru elde eden taraf çeyrek finale yükselecek. Karşılaşmayı Fransız hakem C. Turpin yönetecek. Peki, Real Madrid- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid- Atletico Madrid maçına sayılı saatler kaldı. Play off turunda İngiliz devi Manchester City'i eleyen eflatun beyazlılar, grup aşamasını ilk sekizde bitirip son 16'ya direkt katılan Atletico Madrid ile eşleşti. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve Arda Güler'in kadroda olup olmayacağına dair araştırmalar hız kazandı. Peki, heyecanla beklenen Real Madrid- Atletico Madrid maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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REAL MADRİD- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid- Atletico Madrid maçı 4 Mart Salı (yarın) 23.00'te oynanacak.
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REAL MADRİD- ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Barnebeu'da oynanacak zorlu mücadele tabii spor üzerinden canlı yayınlanacak.
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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Real Madrid'de son dönemde süre bulmakta zorlanan Arda Güler'in yarın akşam oynanacak Atletico Madrid maçına da yedek başlaması bekleniyor.
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REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Tchoumeni, Diaz, Rodrygo, Vinicius, Mbappe
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ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11
Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Alvarez
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