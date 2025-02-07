Real Madrid-Atletico madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Real Madrid-Atletico Madrid maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor. La Liga'da 23. hafta maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Atletico Madrid'i konuk edecek. Kritik maç öncesinde gözler milli yıldız Arda Güler'e çevrildi. Peki Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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La Liga'da 23. hafta maçında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Atletico Madrid'i ağırlıyor. Real Madrid için maç kadrosu belli olurken gözler genç yıldızımız Arda Güler'e çevrildi. Lider Real Madrid'in 1 puan gerisinde 2. sırada bulunan Atletico Madrid ise liderlik için mücadele edecek. Dev maçı tecrübeli İspanyol hakem C. Soto yönetecek. Peki, Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Real Madrid-Atletico Madrid karşılaşmasına ilişkin detaylar…
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REAL MADRİD- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid- Atletico Madrid maçı 8 Şubat Cumartesi (yarın) 23.00'te oynanacak.
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REAL MADRİD- ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Barnebeu'da oynanacak zorlu karşılaşma S Sport ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.
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ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli oyuncumuz Arda Güler, Leganes ile oynanan İspanya Kral Kupası maçında ilk 11'de şans bulmuştu. Atletico Madrid ile oynanacak maçta ise yedeklerde olması beklenirken, Ancelotti'nin sonradan oyuna dahil etmesi öngörülüyor.
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ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Real Madrid ile Atletico Madrid toplamda 233 maça çıktı. Karşılaşmaların 118'i eflatun beyazlıların üstünlüğüyle sonuçlanırken 59 müsabakadan Atletico Madrid galip ayrıldı. Aralarında oynanan 56 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.
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REAL MADRİD MUHTEMEL 11
Courtois, Vazquez, Tchouameni, Rüdiger, Garcia, Ceballos, Valverde, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe
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ATLETİCO MADRİD MUHTEMEL 11
Oblak, Aspilicueta, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Koke, Lino, Griezmann, Alvarez