Real Madrid- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague Anadolu Efes basketbol maçı canlı izle!

Real Madrid- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague Anadolu Efes basketbol maçı canlı izle!

THY Avrupa Ligi'nin 10. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, İspanyol devi Real Madrid'e konuk oluyor. Tomislav Mijatović yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, İspanya deplasmanından galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Oynadığı 9 maçta 5 galibiyet ve 4 yenilgi alan Efes, Euroleague'de 10. sırada yer alıyor. Temsilcimizin mücadelesini kaçırmak istemeyen basketbolseverler Real Madrid- Anadolu Efes maçı tarihi, başlangıç saati ve canlı yayın kanalı araştırmalarına başladı. Peki Real Madrid- Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…

REKLAM advertisement1 REKLAM REAL MADRİD- ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak. Wizink Center'da oynanacak mücadele, 14 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak. ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA? Real Madrid- Anadolu Efes THY Euroleague maçı, S Sport Plus'dan canlı yayınlanacak. Aşağıdaki link aracılığıyla temsilcimizin maçını canlı olarak izleyebilirsiniz. https://www.ssportplus.com/

AVRUPA'DA 846. MAÇ Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 846. karşılaşmasını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 845 maçta 477 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı. Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 598. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 597 mücadelenin 320'sini kazandı, 277'sinden mağlubiyetle ayrıldı.