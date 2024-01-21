Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        54
        Galatasaray
        GS
        54
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        30
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        26
        MKE Ankaragücü
        MKE
        25
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        25
        Gaziantep FK
        GFK
        22
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        22
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        19
        İstanbulspor
        İST
        7
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid, Almeria karşısında 2-0'dan geri döndü! - Futbol Haberleri

        Real Madrid, Almeria karşısında 2-0'dan geri döndü!

        İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Real Madrid, lig sonuncusu Almeria karşısında 2-0 yenik duruma düştüğü maçta sahadan 3-2 galip ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 20:39 Güncelleme: 21.01.2024 - 20:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 1. dakikasında, Real Madrid defansının hatasını iyi değerlendiren ve ilk kez topla buluşan Almeria, Largie Ramazani'nin topu ağlara göndermesiyle 1-0 öne geçti.

        • 2

          Yorgun ve isteksiz bir futbol ortaya koyan Real Madridli futbolcular Almeria kalesi önünde etkili ataklar gerçekleştiremedi.

        • 3

          Almeria'da Edgar Estrada'nın 43. dakikada gelen güzel golüyle şok yaşayan Real Madrid, ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.

        • 4

          Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ikinci yarıya üç değişiklik yaparak, Nacho, Mendy ve Rodrygo'nun yerlerine Tchouameni, Fran Garcia ve Joselu'yu aldı.

        • 5

          Oyuna hızlı başlayan eflatun beyazlılar 57. dakikada Jude Bellingham'ın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi.

        • 6

          Almeria, 61. dakikada Sergio Arribas ile Real Madrid ağlarını havalandırsa da, VAR'a giden hakem pozisyon öncesinde Bellingham'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçersiz sayarak, Dion Lopy'e sarı kart gösterdi.

        • 7

          Art arda rakip kale önüne gelen Madrid, 67. dakikada hakemin tekrardan VAR'a başvurduğu bir pozisyonda Vinicius Junior'un golüyle skora eşitliği getirdi. (2-2)

        • 8

          Karşılaşmanın geri kalan kısmında sürekli rakip kale önünde tehlikeli olan Real Madrid, aradığı galibiyet golünü 90+9. dakikada Dani Carvajal ile buldu.

        • 9

          Puanının 51'e çıkaran Real Madrid, bir maç eksiği olmasına rağmen aynı puandaki Girona'nın (49 puan) önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

        • 10

          Girona bu akşam sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı yenmesi halinde lider olacak.

        • 11

          Almeria ise 7 puanla son sırada bulunuyor.

        • 12

          ARDA GÜLER YEDEK BEKLEDİ

          Bu arada teknik direktör Ancelotti, kadroda olan ve bu maçta oynayacağı tahmin edilen Arda Güler'e fırsat vermedi.

        • 13

          İkinci yarı saha kenarında ısınan Arda, oyuna dahil olmayınca, yedek kulübesine üzgün bir şekilde döndü.

        • 14

          Real Madrid'e transfer olduğundan sonra, sezon öncesi hazırlık döneminde sakatlanan ve sağ dizinden ameliyat olan Arda, iyileştikten sonra da iki küçük sakatlık yaşadı.

        • 15

          Eflatun beyazlı formayla sadece Kral Kupası son 32 turunda 3. lig takımlarından Arandina'ya karşı oynanan maçta ilk 11'de çıkan ve 60 dakika oynayan Arda, İspanyol liginde henüz oynamadı.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta 3 gol var!
        Maçta 3 gol var!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa