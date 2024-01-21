Real Madrid, Almeria karşısında 2-0'dan geri döndü!
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında Real Madrid, lig sonuncusu Almeria karşısında 2-0 yenik duruma düştüğü maçta sahadan 3-2 galip ayrıldı.
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Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 1. dakikasında, Real Madrid defansının hatasını iyi değerlendiren ve ilk kez topla buluşan Almeria, Largie Ramazani'nin topu ağlara göndermesiyle 1-0 öne geçti.
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Yorgun ve isteksiz bir futbol ortaya koyan Real Madridli futbolcular Almeria kalesi önünde etkili ataklar gerçekleştiremedi.
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Almeria'da Edgar Estrada'nın 43. dakikada gelen güzel golüyle şok yaşayan Real Madrid, ilk yarıyı 2-0 geride kapattı.
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Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ikinci yarıya üç değişiklik yaparak, Nacho, Mendy ve Rodrygo'nun yerlerine Tchouameni, Fran Garcia ve Joselu'yu aldı.
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Oyuna hızlı başlayan eflatun beyazlılar 57. dakikada Jude Bellingham'ın penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi.
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Almeria, 61. dakikada Sergio Arribas ile Real Madrid ağlarını havalandırsa da, VAR'a giden hakem pozisyon öncesinde Bellingham'a faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçersiz sayarak, Dion Lopy'e sarı kart gösterdi.
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Art arda rakip kale önüne gelen Madrid, 67. dakikada hakemin tekrardan VAR'a başvurduğu bir pozisyonda Vinicius Junior'un golüyle skora eşitliği getirdi. (2-2)
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Karşılaşmanın geri kalan kısmında sürekli rakip kale önünde tehlikeli olan Real Madrid, aradığı galibiyet golünü 90+9. dakikada Dani Carvajal ile buldu.
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Puanının 51'e çıkaran Real Madrid, bir maç eksiği olmasına rağmen aynı puandaki Girona'nın (49 puan) önünde liderlik koltuğunda oturuyor.
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Girona bu akşam sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı yenmesi halinde lider olacak.
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Almeria ise 7 puanla son sırada bulunuyor.
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ARDA GÜLER YEDEK BEKLEDİ
Bu arada teknik direktör Ancelotti, kadroda olan ve bu maçta oynayacağı tahmin edilen Arda Güler'e fırsat vermedi.
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İkinci yarı saha kenarında ısınan Arda, oyuna dahil olmayınca, yedek kulübesine üzgün bir şekilde döndü.
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Real Madrid'e transfer olduğundan sonra, sezon öncesi hazırlık döneminde sakatlanan ve sağ dizinden ameliyat olan Arda, iyileştikten sonra da iki küçük sakatlık yaşadı.
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Eflatun beyazlı formayla sadece Kral Kupası son 32 turunda 3. lig takımlarından Arandina'ya karşı oynanan maçta ilk 11'de çıkan ve 60 dakika oynayan Arda, İspanyol liginde henüz oynamadı.
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