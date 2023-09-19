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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid açıkladı: Arda Güler, pazartesi sahaya iniyor! - Futbol Haberleri

        Real Madrid açıkladı: Arda Güler, pazartesi sahaya iniyor!

        14 Ağustos'ta dizinden operasyon geçiren ve bir süredir sahalardan uzak kalan Arda Güler antrenmanlara dönüyor! 21 Temmuz'da sakatlık yaşayan milli futbolcunun iyileşme süreci, beklenenden kısa sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 14:26 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:26
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        Arda Güler sahalara dönüyor!
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        Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in pazartesi günü sahalara döneceğini açıkladı.

        Şampiyonlar Ligi ilk maçında Union Berlin ile karşılaşacak olan Real Madrid'de maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Ancelotti, bir süredir sakatlığı devam eden Arda'nın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

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        64 yaşındaki teknik adam Arda Güler'le ilgili müjdeyi verdi ve "Arda iyi durumda. Sakatlığı bitti. Bireysel antrenmanlarını tamamladı. Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak" ifadelerini kullandı.

        21 Temmuz'da yapılan idmanda talihsiz bir sakatlık yaşayan 18 yaşındaki Arda, takımının sezon öncesi ABD kampından ayrılarak tedavisine Madrid'de devam etmişti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Arda'nın sağ dizinden artroskopik operasyon geçirdiği ve 18 yaşındaki futbolcunun iyileşme programına yakında başlayacağı belirtilmişti.

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