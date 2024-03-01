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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Real Madrid: 86 - Panathinaikos: 97 |MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Real Madrid: 86 - Panathinaikos: 97 |MAÇ SONUCU

        THY Euroleague'in 27. haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, deplasmanda Real Madrid'i 97-86'lık skorla mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 10:05 Güncelleme: 01.03.2024 - 10:05
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        Ataman'lı Pana, Real Madrid'i devirdi!
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        THY Euroleague'in 27. haftasında Real Madrid ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Müsabakayı Konuk ekip Panathinaikos 97-86'lık skorla kazandı.

        Mücadeleyi başından itibaren önde götüren Panathinaikos karşılaşmayı 97-86 kazandı. Yunan ekibi bu sezon Euroleague'de 17. galibiyetini alırken, lider Real Madrid 5. yenilgisini yaşadı. İspanyol ekibi ayrıca bu sezon Avrupa'da ilk iç saha mağlubiyetini aldı.

        Panathinaikos't Lessort 26 sayı, Nunn 17 sayı, Sloukas 16 sayı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Real Madrid'de ise Yabusele 18 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

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