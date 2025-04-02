Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        65
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        47
        ikas Eyüpspor
        EYP
        44
        Rams Başakşehir
        İBFK
        39
        Göztepe
        GÖZ
        38
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Kasımpaşa
        KSM
        38
        Trabzonspor
        TS
        36
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Net Global Sivasspor
        SVS
        30
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        30
        Bellona Kayserispor
        KYS
        30
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid: (5) 4 - Real Sociedad: 4 (4) | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Real Madrid: (5) 4 - Real Sociedad: 4 (4) | MAÇ SONUCU

        İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Real Madrid konuk ettiği Real Sociedad ile 4-4 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, toplamda 5-4'lük skorla adını finale yazdırdı. Real Madrid'e turu getiren golü asisti Arda Güler'den geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 01:29 Güncelleme: 02.04.2025 - 01:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arda asist yaptı, R. Madrid finale çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında Real Madrid, sahasında Real Sociedad'ı konuk etti.

        İlk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan maçın normal süresini 4-3 mağlup tamamladı.

        Uzatmalara giden maçta 4-4'ü yakalayan Real Madrid, adını finale yazdırdı.

        ARDA GÜLER DAMGA VURDU!

        Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, uzatma dakikalarının ikinci yarısında Rodrygo'nun 106. dakikada oyuna dahil oldu. Arda Güler, Antonio Rüdiger'in uzatma devresinin son bölümünde attığı golün asistini yaptı.

        Mücadeleye iyi başlayan Real Sociedad, 16. dakikada Ander Barrenetxea ile öne geçti. Real Madrid, 30. dakikada Endrick'in kaydettiği golle soyunma odasına 1-1 beraberlikle girdi.

        İkinci yarıda Real Madrid, 72. dakikada David Alaba'nın kendi kalesine ve 80. dakikada Mikel Oyarzabal'ın kaydettiği gollerle 3-1 geriye düştü.

        Mücadelenin kalan bölümünde baskısını arttıran ev sahibi ekip, 82. dakikada Jude Bellingham ile farkı bire indirdi. 86. dakikada Aurelien Tchouameni'nin golüyle beraberliği yakalayan Real Madrid, 90+3. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüne engel olamadı.

        Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca normal süresi 4-3 Real Sociedad'ın galibiyeti ile sona erdi.

        Uzatmalara giden maçta son beş dakikaya girilirken kazanılan kornerde Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda Antonio Rüdiger'in attığı gol, karşılaşmanın sonucunu belirledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Bolat'tan Habertürk'e açıklamalar
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        'Hukuk tanımaz tarz tarihte karşılığını bulacak'
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Boykot çağrısına peş peşe tepkiler
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Boykot paylaşımlarına soruşturma başlatıldı
        Anadolu Otoyolu'nda bayram dönüşü yoğunluğu
        Anadolu Otoyolu'nda bayram dönüşü yoğunluğu
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Düğünde kavga: 9 yaralı, 15 gözaltı
        Düğünde kavga: 9 yaralı, 15 gözaltı
        3'üncü kattan düştü! Küçük kızdan acı haber
        3'üncü kattan düştü! Küçük kızdan acı haber
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        ABD Adalet Bakanı'ndan Tesla saldırılarına sert yanıt
        Barrack'tan Türkiye'ye övgü
        Barrack'tan Türkiye'ye övgü
        Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        Trump yönetimi, 10 bin çalışanı işten çıkarmaya başladı
        Trabzonspor U19 yarı final biletini aldı!
        Trabzonspor U19 yarı final biletini aldı!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        G.Saray'da hedef yarı final!
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Önünden geçmeye korkuyorlardı! "Şimdi gezmek için can atılıyor"
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Habertürk Anasayfa