Real Madrid: 3 - Celta Vigo: 2 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, takımına 1 gol 1 asistlik katkı sağlayarak yıldızlaştı. Bu sonuçla Real Madrid puanını 75'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü.
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo'yu ağırladı. Madrid ekibi, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, maçta gol perdesini açan isim oldu: 1-0. 39 ve 48. dakikalarda ise Kylian Mbappe, Real Madrid'i rahatlatan golleri attı. Mbappe'nin ikinci golünün asisti Arda Güler'den geldi.
Konuk ekibin golleri ise 69. dakikada Javier Rodriguez, 76. dakikada Williod Swedberg'den geldi.
ARDA GÜLER YILDIZLAŞTI!
İlk 11'de şans bulan milli yıldızımız Arda Güler, takımına 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. Genç yıldız, üst üste oynadığı 2 lig maçında da skor katkısı sağlamış oldu. Arda, 83 dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
İşte Arda'nın enfes golü:
Bu sonucun ardından Real Madrid, ligdeki puanını 75'e yükseltti ve zirve takibinde hata yapmadı. Celta Vigo ise 46 puanda kaldı.