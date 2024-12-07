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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Betis: 2 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Real Betis: 2 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 16. haftasında lider Barcelona, deplasmanda Real Betis'le 2-2 berabere kaldı. Ferran Torres ve Robert Lewandowski'nin golleriyle iki kez öne geçse de 90+4'te Assane Diao'nun golüne engel olmayarak galibiyeti kaçıran Barcelona, puanını 38'e yükseltti Real Betis ise haftayı 21 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 22:13 Güncelleme: 07.12.2024 - 22:13
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        İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Real Betis ile Barcelona karşı karşıya geldi. Benito Villamarin'de oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

        Barcelona, 39. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

        HANSI FLICK ATILDI

        Barça'da teknik direktör Hansi Flick, Betis'in VAR uyarısıyla kazandığı penaltıya yoğun itirazları nedeniyle 66. dakikada kırmızı kart gördü.

        Giovani Lo Celso, 68. dakikada skora eşitliği getirdi.

        Barcelona, 82. dakikada Ferran Torres ile yeniden öne geçti ulaştı.

        BARÇA'YA ŞOK: 90+4

        Assane Diao, 90+4. dakikada skora dengeyi getirdi ve maçın skorunu belirledi.

        SON 5 MAÇIN 4'ÜNDE PUAN KAYBI

        Son 5 maçının 4'ünde puan kaybeden Barcelona, puanını 38 yaptı ve 2 maç fazlasıyla Real Madrid'in 5 puan önünde yer aldı.

        Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Betis ise puanını 21 yaptı

        Barcelona, gelecek hafta Leganes'i ağırlayacak. Real Betis ise Villarreal deplasmanına gidecek.

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