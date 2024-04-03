Re-Pie Portföy, Modanisa'yı satın aldı

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Re-Pie Portföy, Modanisa’nın tamamını satın aldı. Modanisa, Re-Pie Portföy Embedded Girişim Sermayesi Fonu’ndan (GSYF) 12 milyon dolar yeni yatırım aldı.

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, Modanisa satın alımıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Türk tekstili ve modern moda yaklaşımını dünyanın 140 ülkesine taşıyarak hızlı büyüme kaydeden Modanisa’yı portföyümüze eklemekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Çamlıbel, “Gelirlerinin yüzde 80’ini ihracattan elde eden Modanisa’nın şimdiye dek online platformları ile dünya genelinde milyonlarca tüketiciye ulaşarak elde ettiği marka değerini, kâr marjı yüksek fiziksel mağazacılık ile daha da yukarı taşıması için gerekli yatırımı sağlıyoruz. Bu yıl agresif büyüme stratejisini hayata geçiren Modanisa’yı Türkiye’den çıkan yeni bir unicorn olması için desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sene başından beri açtığı mağazalar ile var olan 6 mağazasını 9’a çıkaran Modanisa, yıl sonunda 27 mağazaya ulaşarak yüzde 200 büyümeyi hedefliyor.