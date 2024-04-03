Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Seçim
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.945,80 %-1,05
        DOLAR 31,9312 %-0,36
        EURO 34,6213 %0,25
        ALTIN 2.359,79 %0,40
        FAİZ 46,14 %-1,77
        GÜMÜŞ GRAM 27,83 %3,24
        BITCOIN 65.710,00 %0,01
        GBP/TRY 40,4260 %0,22
        EUR/USD 1,0835 %0,61
        BRENT 89,48 %0,63
        ÇEYREK ALTIN 3.858,26 %0,40
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Re-Pie Portföy, Modanisa'yı satın aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Re-Pie Portföy, Modanisa'yı satın aldı

        Re-Pie Portföy, uluslararası e-ticaret ve online giyim platformu Modanisa'nın tamamını satın aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 14:42 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Re-Pie Portföy, Modanisa'yı satın aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Re-Pie Portföy, Modanisa’nın tamamını satın aldı. Modanisa, Re-Pie Portföy Embedded Girişim Sermayesi Fonu’ndan (GSYF) 12 milyon dolar yeni yatırım aldı.

        Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, Modanisa satın alımıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Türk tekstili ve modern moda yaklaşımını dünyanın 140 ülkesine taşıyarak hızlı büyüme kaydeden Modanisa’yı portföyümüze eklemekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

        Çamlıbel, “Gelirlerinin yüzde 80’ini ihracattan elde eden Modanisa’nın şimdiye dek online platformları ile dünya genelinde milyonlarca tüketiciye ulaşarak elde ettiği marka değerini, kâr marjı yüksek fiziksel mağazacılık ile daha da yukarı taşıması için gerekli yatırımı sağlıyoruz. Bu yıl agresif büyüme stratejisini hayata geçiren Modanisa’yı Türkiye’den çıkan yeni bir unicorn olması için desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

        Sene başından beri açtığı mağazalar ile var olan 6 mağazasını 9’a çıkaran Modanisa, yıl sonunda 27 mağazaya ulaşarak yüzde 200 büyümeyi hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Habertürk Anasayfa