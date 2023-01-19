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Haberler Girişimcilik

Re-Pie Portföy'den 2022'de 1.7 milyar liralık yatırım

2022'de toplam yatırımları 1.7 milyar lirayı aşan Re-Pie Portföy, geçen yıl 43 girişim sermayesi yatırım işlemiyle toplam 63.2 milyon dolar yatırım yaptığını bildirdi. Şirketin değeri açıklanan en büyük işlemi de Modanisa'ya yaptığı 15 milyon dolar tutarındaki yatırım oldu. 2022'de yeni yatırım fonlarını da devreye alan şirketin toplam portföy büyüklüğü yüzde 146 oranında büyüyerek 16.9 milyar liraya ulaştı

Giriş: 19.01.2023 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
Re-Pie Portföy'den 2022'de 1.7 milyar liralık yatırım
HABERTURK.COM

Re-Pie Portföy, 2022 yılında fintech, oyun sektörü, teknoloji, sağlık ve gayrimenkul gibi alanlarda 40'tan fazla işleme imza atarken, toplam yatırımları 1.7 milyar lirayı aştı.

Yapılan açıklamaya göre, Re-Pie Portföy Yönetimi'nin 2022'de değeri açıklanan en büyük işlemleri de Modanisa'ya yaptığı 15 milyon dolar ve Ace Games'e yaptığı 8 milyon dolar tutarındaki yatırımlar oldu.

Bugüne kadar Getir, Modanisa, EasyCep, Turk.net, GTC Solar, ARF Bio Yenilenebilir Enerji, Inofab, Skysens, Zebra Electronics, Musixen, HST Tarım, Arvis Game, Colendi, Binbin, Tırport, Ace Games, Uzman Çiftçi, Vimesoft, TelomEYE gibi Türkiye girişim ekosisteminde birçok şirkete yatırım yapan Re-Pie'in son 3 yıldaki toplam yatırımları ise 4 milyar lirayı aştı.

'TÜRKİYE'DEN UNICORN ÇIKMASINA LİDERLİK ETMEK İSTİYORUZ'

Re-Pie Portföy Yönetimi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel, "Girişim sermayesi alanlarında yaptığımız yatırımlarla sermaye piyasaları ile reel sektör arasında bir köprü rolü üstlenmeyi sürdürüyoruz. Re-Pie olarak büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji ve yenilik odaklı iş modeline sahip girişimlere yatırım yaparak portföyümüzü büyütmeye ve ülkemiz girişim ekosistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Ülkemizden yeni unicorn ve decacornların çıkmasına liderlik etmek istiyoruz" dedi.

5 yıl içinde Türkiye'nin en büyük ilk 10 portföy yönetim şirketinden biri olmayı hedeflediklerini kaydeden Çamlıbel, "Teknoloji ve yenilikçilik odaklı iş modellerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Fintech, deeptech ve sağlık gibi büyüme potansiyeline sahip alanlar odağımızda olmayı sürdürecek. Portföyümüzdeki mevcut sektörlerde büyümeye devam etmenin yanı sıra enerji, endüstri ve teknoloji alanlarında da önümüzdeki dönemlerde önemli girişimlerimiz olacak" bilgilerini paylaştı.

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